Harris arutab neljapäeval Poola juhtidega Ukraina varustamist hävitajatega

Poola valitsus teatas teisipäeval, et Varssavi on valmis kohe andma üle kõik talle kuuluvad MIG-29 hävituslennukid USA-le, et need saaks üle anda Ukraina õhujõududele. Poola soovis hävitajate loovutamiseks NATO riikide toetust ning lubadust, et USA-lt saadakse asemele F-16 hävitajad.

USA lükkas teisipäeval Poola ettepaneku tagasi.

"Mõtteid on laual palju. Nagu Pentagoni avaldusest selgus, siis see ettepanek ei sobi, kuid me tahame kindlasti julgustada liitlasi, et nad ideid esitaksid," ütles telekanalile CNN kõrge USA ametnik.

Ametniku sõnul kohtub Harris neljapäeval Poola presidendi ja peaministriga.

"Oleme poolakatega juba mõnda aega arutanud, kuidas oleks Ukrainale pakkuda kõige paremini mitmekülgset julgeolekuabi. See on dialoog ja see jätkub, asepresidendi reis on osa sellest," ütles ametnik.

Harris reisib Poolasse ja sealt edasi Rumeeniasse. Oma Euroopa visiidi ajal kohtub ta veel Kanada peaministri Justin Trudeauga.