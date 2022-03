USA kinnitas, et ei vahenda Poola hävitajaid Ukrainale

Poola valitsus teatas teisipäeval, et on valmis kohe andma üle kõik talle kuuluvad MIG-29 hävituslennukid USA-le, et need saaks edasi anda Ukraina õhujõududele.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby sõnul edastas kaitseminister Lloyd Austin kolmapäeval oma Poola kolleegile Mariusz Blaszczakile sõnumi, et USA ei soovi seda teha.

Kirby tunnustas Ukraina praeguste võimekuste starteegilist kasutamist Venemaa edasitungi takistamiseks, kuid ütles, et lennukite lisamine ei muuda ilmselt riigi tegutsemise tõhusust.

Kirby hinnangul oleks Poola hävitajate saatmine USA õhuväebaasist Saksamaalt kõrge riskiga ning Venemaa võib seda pidada eskaleerimiseks.

"See pole halb üksnes NATO, vaid ka USA ja meie riikliku julgeoleku jaoks," sõnas Kirby.

Pentagoni sõnul on USA valmis liitlastega otsima muid viise, kuidas Ukraina õhukaitse võimekust tugevdada.