Sanktsioonid on toonud Venemaale pretsedenditu majanduskriisi

Ukraina ründamise eest kehtestatud sanktsioonid Venemaale on juba raskelt mõjunud, tuues kaasa pretsedenditu majanduskriisi. Rubla ostujõud langeb, inimesed rabavad poest asju, välisfirmad lahkuvad riigist ja tööpuudus on hüppeliselt kasvamas.

"Venemaa majandus, kui ei ole sooritanud otseselt enesetappu, siis sellise jõulise enda sandistamise on sooritanud küll. Kohutavalt palju erinevaid majandussidemeid, mis toodavad raha, on katkenud. Ja kui mingisugused varad enam raha ei tooda, siis on selgelt küsitav, mis nende varade väärtus on. Probleem on põhimõtteliselt hiiglaslik ja pretsedenditu," ütles SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

"Riigi välisreserv on külmutatud. Riik ei saa kasutada oma dollarireserve ja ka teistes välisvaluutades on raskem arveldada. Välisarveldused on kinni, kapitalikontroll, niisugune täiuslik majanduskriis," kirjeldas Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse juht Peeter Luikmel.

Venemaa keskpank üritas rublat kaitsta, tõstes baasintressimäära 20 protsendile. Siiski piiratud eduga.

"Täna tehti börs lahti. Rubla loomulikult alustas kiiret kukkumist. Ja kuna Vene keskpanga varad on osaliselt külmutatud, siis keskpank ei saa enam rubla kurssi turul toetada tugiostudega. Ja on üsna selge, et rubla nüüd jätkab kukkumist päris suurel kiirusel," sõnas Eesti Moskva saatkonna II sekretär Ingvar Bärenklau.

Venemaa poodides on käimas ostupaanika, et vahetada kukkuva ostujõuga rubla asjadeks.

"Esialgu veel põhikaupu jätkub, aga nii palju kui ma poemüüjatega vestelnud olen, öeldakse et osta kohe kaup ära, et see hetkel see partii on viimane. Järgmine nädal tuleb sisse uus partii laost, aga see on juba palju kõrgema hinnaga," rääkis Bärenklau.

Koppeli sõnul on toimuv uskumatu. "Selliseid mastaape ei ole isegi võimalik ette kujutada. Inimesed on kukkunud vaesusesse, kes enne ei olnud vaesed. Paljud, kes olid võib-olla rikkad, on kukkunud kuskile keskklassi. Me alles hakkame nägema, kuivõrd suureks probleemiks see tegelikult saab," ütles ta.

"Kahjud mis tekivad majandussuhete katkemisest, sellest et üle 300 välisettevõtte on Venemaal oma tegevuse sulgenud, sajad tuhanded inimesed, kes on pigem keskklassi esindajad, kaotavad oma töö, see tegelikult on lähemate nädalate küsimus," rääkis Luikmel.

Vene valitsus plaanib katastroofi ära hoida asudes riigist lahkuvaid ettevõtteid riigistama, säilitamaks maksimaalselt inimestele töö.

Lisaks plaanib Venemaa lähinädalatel loobuda oma riigivõla valuutas teenindamisest, mida turgudel võetakse riigi maksejõuetusena.

Koppeli sõnul on Venemaa valitsuse ainus viis sellest välja sõja lõpetamine. "Vene valitsusel on võimalik hakata inimese moodi käituma. Lõpetada agressioon ja vaadata, kuidas oleks võimalik taastada majanduslikud suhted," ütles ta.