Puidutööstus soovib toormepuuduse korvamiseks raiemahu suurendamist

Liit teatas, et sõja tõttu Ukrainas on tekkinud puidutoorme defitsiit ning laod on tühjad. Liit märkis, et Venemaa ja Valgevene toetamine ei ole mõeldav, aga just sealt importisid puidusektori ettevõtted toorainet, mida Eestis siseriiklike piirangute tõttu nappis. Lähemalt Leevi Lillemäe.