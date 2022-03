Pikka plaani põgenike majutamiseks endiselt ei ole

Tallinnas asub Ukraina põgenike vastuvõtukeskus praegu Põhja-Tallinna linnavalitsuse endistes ruumides aadressil Niine 2. Ruumi kitsikuse tõttu on põgenikud sunnitud väljas külma käes seisma ja ootama. Sotsiaalkindlustusamet plaanib koos Tallinna linnaga lähipäevadel avada uue ja suurema vastuvõtukeskuse.

"Pigem peavad olema suured objektid, kus vajadusel on võimalik inimestel puhata. Kas või magada see üks öö, kui nende järgmine sihtpunkt on kaugemal. Süüa, lastel mängida," ütles sotsiaalkindlustusameti osakonnajuhataja Jako Salla.

Kuigi põgenikke on juba praegu jõudnud Eestisse rohkem kui nädal alguses valitsuse välja öeldud piir, 10 000 inimest, on suur osa siia saabunutest seni ise hakkama saanud.

"Enamik inimesi ei tule hotellidesse ega riigimajutusasutustesse. Nad tulevad oma lähedaste juurde. Umbes veerand on neid, kes tulevad riigi majutusele või paljudel juhtudel ka kohalik omavalitsus aitab. Neid, kes on ise leidnud või keda lähedased või tööandja aitab, on 70–80 protsenti," lausus Salla.

Mida kauem sõda ja põgenikekriis kestab, seda rohkem hakkavad Eestisse jõudma need, kel mingit varasemat sidet Eestiga ei ole. Salla sõnul võib eeldada, et nende inimeste vajadus on riiklikult korraldatud abi vastu ka suurem.

"Eesti riigi võimekus on täpselt nii palju, kui neid inimesi siia tuleb. Küsimus on selles, mida me nendele inimestele pakkuda saame, kui neid saabub väga palju," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

"Me teeme arvutusi praegu kõige keerulisemaks stsenaariumiks, kui tuleb 100 000 inimest. Me peame aru saama, et meie ühiskonnas ei jää kõik päris samasuguseks. Ainuüksi majandusmõjud, räägime kas või gaasist ja gaasi potentsiaalsest hinnast. See kõik mõjutab meid ja meie inimeste toimetulekut," lisas Riisalo.

Reedel lõppes sotsiaalkindlustusameti majutushange, et tagada kõikidele Eestisse saabujatele öömaja. Põgenike hotellidesse majutamine on siiski ajutine lahendus.

"Eeldus on täna, et maksimaalne aeg, mis inimestel on hotellis, on üks kuu. Juba mõni päev pärast hotelli saabumist algab stabiilsema ja püsivama elukorralduse aeg;" ütles Salla.

Põgenike olukord muutub iga päevaga. Praegu on puudu riigi pikaajaline tegevusplaan, probleeme lahendatakse vastavalt sellele, mis päevakorda kerkib.