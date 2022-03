Õppejõud avalikus kirjas: peame toetama akadeemilist vabadust

Eesti ülikoolide õppejõud ja töötajad kirjutasid alla avalikule kirjale, milles ei toeta üliõpilaskandidaatide kõrvale jätmist nende kodakondsuse alusel. Pöördumises märgivad õppejõud, et otsus Venemaa ja Valgevene kodanikud kõrvale jätta piirab režiimivastase haritlaskonna toetamist.

Pöördumisele Tartu Ülikooli otsuse vastu piirata Venemaa ja Valgevene kodanike vastuvõttu andsid allkirja 124 Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli õppejõudu ja töötajat.

Allakirjutanute hinnangul peab praegusel ajal otsuste tegemisel vältima eetilisi vigu ning akadeemilise maailma ülesandeks on kanda endas vaba vaimu ja tagada sellele ligipääs võimalikult paljudele.

Üliõpilaskandidaatide sanktsioneerimist kodakondsuse alusel ei pea nad õigeks ei poliitilisest ega ka üldinimliku eetika vaatepunktist ning näevad seda hoopis hooandjana Vene riiklikule propagandale.

Otsust kritiseeriva petitsiooni on koostanud ka Tartu Ülikooli vilistlased ja tudengid.

Avalik kiri akadeemilise vabaduse toetuseks:

Akadeemilise maailma ülesandeks on kanda endas vaba vaimu ja tagada sellele ligipääs võimalikult paljudele. Selle rolli tähtsus tuleb eriti teravalt esile kriitilistel aegadel nagu praegu. Leiame ühiselt, et individuaalseid üliõpilaskandidaate kodakondsuse alusel sanktsioneerida on lühinägelik meede nii poliitiliselt kui ka üldinimliku eetika vaatepunktist.

On tähtis vahet teha sanktsioonidel, mis tuleb kehtestada riigi, institutsioonide ja riikliku poliitika vastu, ning sanktsioonidel, mis on suunatud üksikisiku vabaduste piiramiseks. Majanduslikud ja juriidilised sanktsioonid riiklikul tasandil on praegusel süngel ajal möödapääsmatud ja neid tuleb Putini režiimi vastu maksimaalselt rakendada.

Eestist euroopalikku haridust otsivaid inimesi kodakondsuspõhiselt akadeemilisest ruumist välja arvata on aga teistlaadi samm, mis seab ohtu inimeste akadeemilise vabaduse ja ligipääsu informatsioonile ning piirab võimalust toetada režiimivastast haritlaskonda ja loomeinimesi Venemaal ja Valgevenes.

See osa Vene ja Valgevene kodanikest, kes meiega samu väärtusi jagab ja oma valitsuste vastu häält tõstab, ei saa niisugustest otsustest tuge riigisiseseks vastuseisuks terroripoliitikale, pigem vastupidi. Seda laadi otsused annavad tahtmatult hoogu Vene riiklikule propagandale ja retoorikale.

Vene ja Valgevene kodakondsusega tudengite avalduste automaatne tagasilükkamine ei tähenda pelgalt mõne üliõpilaskandidaadi väljalülitamist: paratamatult saadetakse nii kahetsusväärne sõnum ka Venemaal ja Valgevenes elavale, Putini ja Lukašenka poliitikaga opositsioonis olevale haritlaskonnale.

Eesti ja maailma huvides peaks vastupidi olema demokraatia kandepinna ja vaba vaimu toetamine Venemaal ja Valgevenes.