Kaliningradi oblastist on takistatud veoautode liiklus Leetu

Venemaa Kaliningradi oblastis on piirile Leeduga kogunenud ligi 250 veoautot, kuna piiriületus on takistatud, teatas oblasti tolliteenistus.

Kuna Leedu tolli infosüsteem on häiritud, siis vormistatakse igas tunnis ainult kolme kuni nelja veoki piiriületus, vahendas Vene toll.

"Seoses sellega on piiriületuspunktis Tšernõševskoje kogunenud umbes 240 veoautot, mis ootavad Leedusse pääsu," öeldakse Vene tolliteenistuse pressiteates.

Venemaa tolli infosüsteemid töötavad normaalselt ning esmaspäevaste andmete kohaselt vormistasid Vene võimud 157 veoki sissesõidu ning 127 veoauto väljumise Kaliningradi oblastist.

Praegusega sarnane olukord olevat piiril olnud ka veebruari keskel. Vene toll soovitab kaubavedajatel takistustega arvestada.

Venemaa Kaliningradi oblastil on Leeduga neli piiriületuspunkti, milles kaks on suletud koroonapandeemia tõttu. Kolmanda, Sovetski linnas paikneva piiripunkti kasutamist limiteerib 1907. aastal valminud sild, millele on seatud koormuspiirang. Seetõttu käib enamus kaubaveost läbi Tšernõšveskoje piiripunkti.