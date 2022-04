Sanktsioonid kasvatasid Eesti-Vene piiril ajutiselt mõnede kaupade vedu

Üha lisanduvad sanktsioonid on Eesti piiril Venemaaga tekitanud olukorra, kus kaubavedajad püüavad enne piiri täielikku sulgumist veel võimalikult palju kaupu üle vedada ja kaubavood on ajutiselt hoopis kasvanud. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, kuidas on Ukraina sõda ja sanktsioonid muutnud kaubavedusid läbi Narva piiripunkti.

Venemaa-vastaseid majandussanktsioone tuleb aina juurde. Piirangud puudutavad juba sadu kaubaartikleid. Nädal tagasi keelati Venemaa ja Valgevene kaubaautodele sissepääs Euroopa Liitu. Samas Eesti idapiiril veokite ummikud ja kaubavood aina kasvavad.

Narva tollipunkt töötab oma võimete piiril. Sinna saabuvad Euroopa vedajad suletud Valgevene-Ukraina piirilt ja läbi Narva püütakse veel viimaseni vedada kaupu, mis varsti täieliku keelu alla lähevad. Sanktsioonieelsed lepingud kehtivad suveni

"9. aprillil kehtima hakanud sanktsioonide pakett number viis puhul on oluline, et tarnelepingud oleks sõlmitud enne 9. aprilli, mida me kontrollime. Ettevõtjad püüavad tuua sisse võimalikult suure koguse kaupu, mis on kas juba sattunud sanktsiooni alla või eeldatavasti satuvad. See on täiesti normaalne protsess," selgitas maksu- ja tolliameti välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti.

Võrreldes sõjaeelse ajaga on mitu korda kasvanud puidu, klaasitoodete ja terase sissevedu. Ööpäevas saabub Narva umbes 250 veokit. Toll võiks ka rohkem vastu võtta, kuid ruumi on vähe.

Eestist väljuvate veokite hulk on võrreldes saabuvatega väiksem, kuid ka need vajavad nüüd erilist kontrolli. Venemaale ei tohi vedada elektroonikat, luksuskaupu, tööstusseadmeid. Sanktsioonid on kehtestatud kaubagruppidele, inimestele ja ettevõtetele.

"Me oleme praegu välispiiril kokku teinud Narvas, Luhamaal, Koidulas üle 3200 kontrolli, mis on seotud ainult sanktsioonidega. Selle käigus oleme üle 40 veose peatanud. See töö on keeruliselt põnev. Olukord muutub iga sanktsioonipaketiga ja sisuliselt elamegi üks päev korraga. Kui homme on uus pakett kinnitatud, siis oleme jälle uues olukorras," selgitas Kutti.

Uues olukorras on ka autojuhid. Narva ettevõtja Valentin sõidab Venemaa vahet kord nädalas, veab keemiatooteid ja tööstuskaupu. Tööd jääb üha vähemaks, sissetulek kahaneb ja tulevik on ebamäärane.

"Iga päev toob midagi uut. Õhtul magama heites tohib veel seda kaupa viia, hommikul ärkad, enam ei tohi. Võimatu on midagi ennustada. Lõunaks võib kõik muutuda. Laadisid sanktsioonideta kauba peale, vedasid kauba kohale, siis selgub, et vahepeal on sanktsioonid tekkinud. Seepärast elame üks päev korraga ja tulevikku on võimatu ennustada," rääkis ta.

Keeruline aeg on ka neil, kes Venemaalt tellitud kaupa ootavad, olgu selleks kas päevalilleõli või tehase tööks vajalik toore. Ainuüksi piirijärjekorrad võivad olla mitme päeva pikkused.

"Praegu mina ei tea, et keegi oleks oma kaubast ilma jäänud, aga kindlasti need sanktsioonid on praegu tõsine väljakutse. Kas või see fakt, et Vene numbrimärgiga ei tohi kaupu sisse vedada, see tähendab seda, et kaup peab Venemaal ootama mingit muud lahendust," ütles Kutti.

Praegu on Narva piiril üleminekuaeg. Olukord stabiliseerub suveks, kui sanktsioonid täiel määral jõustuvad ja oluline osa kaupadest, mida praegu veel vedada võib, seisma jääb.

Ka statistika näitab, et kaubaveod püsivad esialgu suuresti sõjaeelsel tasemel või on mõne asja puhul hoopis kasvanud. Vaadates veoautode piiriületusi Eesti-Vene piiril, siis on Eestisse tulekud viimastel kuudel püsinud kahe ja poole tuhande ümber, lahkumised on üha kasvanud, jõudes eelmisel nädalal 1895-ni.

Ja kuigi kaubaveod püsivad üsna stabiilselt ühel tasemel, siis kaduma hakkavad keelu alla läinud Venemaa ja Valgevene veokid. Näiteks 13. aprillil jõudis selliseid Eestisse veel vaid kolm. See tähendab, et nende töö on võtnud üle teised vedajad.

Venemaalt imporditavatest kaupadest kahanes väetiste vedu märtsis rohkem kui poole võrra võrreldes aasta esimeste kuudega. Vähenenud on ka anorgaaniliste kemikaalide ja väärismetallide sissevedu. Samas on kasvanud puidu, klaasi ja mineraalkütuste import.

Erinevate kaupade eksport Venemaale on üldiselt märtsis jaanuariga võrreldes kahanenud, kasvanud on aga näiteks masinate, puidu, kummi ja elusloomade eksport.