Eiffeli torn tehti kuus meetrit kõrgemaks

Eiffeli torni otsa viidi kopteriga DAC+ digitaalside antenn. Torni kõrgus on nüüd 330 meetrit.

Eiffeli torn valmis 1889. aasta Pariisi maailmanäituseks, et tähistada Prantsuse revolutsiooni 100. aastapäeva. See ehitati insener Gustave Eiffeli projekti järgi.

Torni on selle avamisest alates VIkipeedia andmeil külastanud üle 250 miljoni inimese, millega see on maailma enim külastatud tasuline turismiatraktsioon. 2015. aastal käis tornis 6,91 miljonit inimest, mis tähendab, et iga päev külastab seda keskmiselt 25 000 huvilist.