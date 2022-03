11. septembri terrorirünnakute korraldaja võib pääseda surmanuhtlusest

USA prokurörid alustasid kõnelusi 11. septembri terrorirünnakute korraldaja Khalid Sheikh Mohammedi advokaatidega, et sõlmida kokkulepe. Leping võib Mohammedi päästa surmanuhtlusest.

USA võimud süüdistavad Mohammedit terrorismis, kaaperdamises, vandenõus ja mõrvas. USA võimude hinnangul oli Mohammed terroriorganisatsiooni Al-Qaeda operatsioonide direktor. Ta tabati Pakistanis juba 2003. aastal.

Mohammed ja tema neli kaasosalist viibivad endiselt Guantanamo kinnipidamislaagris ja ootavad kohtuprotsessi algamist, vahendas The Times.

USA president Joe Biden on üha suurema surve all, et ta sulgeks Guantanamo kinnipidamislaagri. Mohammedi kohtuprotsessi algus aga venib.

Prokurör Clayton Trivett kirjutas eelmisel nädalal Mohammedi advokaatidele, et arutada, kas kohtueelsed kokkulepped oleksid võimalikud, vahendas The New York Times.

Rünnakutes WTC kaksiktornile New Yorgis ja Pentagoni hoonele ning kaaperdatud lennuki hukus sai surma ligi 3000 inimest. Rünnaku korraldas Al-Qaeda.

Donald Trumpi administratsioon keeldus Mohammedi advokaatide ettepanekutest, mille raames oleks surmanuhtlusest loobutud.