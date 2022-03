Mitu riiki paluvad ÜRO julgeolekunõukogu erakorralist kogunemist

The Guardian kirjutab, et kohtumist soovitakse halveneva humanitaarolukorra tõttu Ukrainas.

Suurbritannia diplomaatiline esindus ÜRO-s kirjutas oma Twitteri-kontol, et Venemaa paneb toime sõjakuritegusid ja ründab tsiviilelanikke. "Venemaa ebaseaduslik sõda Ukraina vastu on oht meile kõigile."

Varem kolmapäeval oli Venemaa palunud taas edasi lükata ÜRO julgeolekunõukogus hääletust enda koostatud resolutsiooni üle humanitaarolukorra kohta Ukrainas.

Algselt oli hääletus planeeritud kolmapäevaks, seejärel lükati see neljapäeva pärastlõunasse. Nüüd on toimub hääletus reede hommikul, välja arvatud juhul, kui eelnõust Moskva liitlaste toetuse puudumise tõttu üldse loobutakse.

Allikate sõnul on arutelu all ka see, et Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile võimalus kõneleda ÜRO Peaassambleel.