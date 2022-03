USA annab Ukrainale ultramoodsad hulkurdroonid

USA-s toodetud hulkurdroonid Switchblades lastakse üles miinipilduja laadsest laskeseadeldisest, seejärel avanevad drooni tiivad ja need libisevad õhus oma varem defineeritud sihtmärkide poole. Droonid jäävad õhku hetkeni, mil lahingut pidava üksuse juht rünnakuks käsu annab.

Ukraina saab sadakond sellist tapjadrooni, teatas The Times.

USA hulkurdroonid on põhimõtteliselt kaugjuhitav laskemoon, millega saab sihtida vaenlase vägesid. Relval on kaks varianti, kõige võimsam on Switchblade 600, mis kaalub 23 kilogrammi. See relv suudab sihtmärgi kohal hõljuda 40 minutit ja ründab vastast kiirusega 185 kilomeetrit tunnis. Relv suudab läbistada tanki soomuse ja selle siis hävitada.

Relval on väiksem ja kergem versioon Switchblade 300, mis on mõeldud inimeste ründamiseks. Relv kaalub 2,5 kilogrammi ja suudab sihtmärgi kohal hõljuda 15 minutit.

Mõlemad mudelid mahuvad seljakotti ja need lastakse välja spetsiaalsest torust, mille paika panemine võtab aega umbes kümme minutit. Raketi liikumist õhus toetab ka spetsiaalne propeller. Rünnaku saab katkestada mõni sekund enne kokkupõrget.

Switchblade 600 on varustatud Javelini lõhkepeaga. Javelin on olnud eriti tõhus Venemaa soomustehnika hävitamisel.

USA ja NATO teatasid hiljuti, et jätkavad Ukraina varustamist moodsate relvadega.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace kinnitas, et London saadab Ukrainale maailma kiirema lähimaa-õhk-süsteemi Starstreak.