Läti kavatseb vähendada gaasi osa kogu majanduses

Liiga suur gaasivajadus ajab üles hinnad ja nõuab Venemaa-ostudele kas teisi allikaid või gaasitarbimise vähendamist.

"Elekter, mida needki valgustid kasutavad, saadakse 64 protsendi ulatuses taastuvaist allikaist. 36 protsendil kasutatakse elektri tootmiseks gaasi. Gaasi vajab viiendik kogu meie majandusest, naftasaaadusi veelgi rohkem," rääkis Karinš.

Tuuleparkide suhtes on Läti eelistus koos Eesti ministeeriumiga arendatav ELWIND, valitsus loodab ka Latvenergo ja aktsiaseltsi Läti Riigimets koostööle. Eesti Energia ja Taani ettevõtte Orsted arendatava Liivi tuulepargi võimalikku asukohta ei kiideta heaks enne, kui ELWIND-i asukoht teada ja seejärel läbi viidud avalik konkurss.

"ELWIND on meil praegu eelistatud projekt. Valitsus pole veel heaks kiitnud selle tuulepargi jaoks vajalikku mereala. Kui see ala ei osutu samaks, mida soovivad endale ka taanlased, toimub konkurss ja igaüks võib seda endale taotleda. Lätis on tegu kaheetapilise protsessiga. Esmalt määratletakse mereala ja seejärel kuulutatakse välja konkurss, kus võib sellele kandideerida igaüks," selgitas Läti majandusministeeriumi riigisekretäri asetäitja Edijs Šaicans.

Lätil on meres tuuleparkide jaoks pakkuda neli ala, ELWIND-i ning Eesti Energia-Olstedi asukohasoov võib kattuda.

"ELWIND-i projekt on 1000 megavatti. Lisaks arendatakse meil maal asuvaid tuuleparke. Need rajatakse Läti riigimetsa maale ja nende võimsus saab olema 800-900 megavatti. Nii et tekib küsimus, palju neid tuuleturbiine on üldse tarvis ehitada," ütles Šaicans.

Majandusministeeriumid ajavad oma rida, Eesti Energia koos taanlastega teist rida ja sealt need segadused tekivad. Samas on tuuleenergiat vaja, et elektri hinda allpoole saada.

"Oleme valitsuses heaks kiitnud Latvenergo suuremahulise tuuleparkide rajamise kava. Need saavad olema elamispiirkondadest eemal asuvail metsaalade," ütles Karinš.

Läti valitsus kehutab nii eratarbijaid kui ka ettevõtteid oma energiaallikaid välja vahetama ja annab kodudele selleks ka toetust.