Rein Sikk: igas külas pesitseb mõni ajupesija

Kas oleme kunagi mõelnud, et tegelased, kes praegu me külades kuulutavad koolide kindlat kinnipanekut, võivad olla ajupesijad. Kas oleme mõelnud, et ka tuulikute tulihingelised vaenlased ja ka kõigi vallavanemate kroonilised umbusaldajad on tegelikult seltskond ajupesijad. Ja mitte ajupesijaid kaugel võõral idapoolsel maal, vaid siinsamas Eesti külaühiskonnas. Need ajupesijad on aga sama ohtlikud tegelased kui naabrite juures suurte valedega suurte sõdade lahtipäästjad.

Eks ole me neil hulludel sõjapäevadel tõesti juurelnud, et kust küll tuleb me idanaabri vaimne peetus ja nürimeelsus. Kuidas on võimalik uskuda igasuguseid jamasid, millega su ajusid loputatakse?

Ajupesu üks põhitõdesid on kordamine, vale kordamine. Isegi kõige uskumatuma vale lõpmatu kordamine. Niikaua kordamine, kuni kuulajad ja kaasamõtlejad hakkavadki arvama, et ju seal siis ikka midagi oli ka. Ja hakkavad ise seda pooltõde edasi levitama, kuni pooltõest saab lausvale. Selline lausvale, mis võib hävitada nii inimesi kui ka külasid, riikidest rääkimata.

Üks suur hämamine käib näiteks maal paljude koolide kinnipaneku ümber. Ikka hüppab kuskil pukki keegi, kellel pole küll ühtegi fakti, aga selle eest "kindel teadmine", et ju me armas kool peagi kinni pannakse. Selle ajupesuri teksti ajuvaba kordamine võibki viia selleni, et ümbruskond hakkabki lora uskuma. Et kui ikka nii kindlat väidetakse, ju seal taga miskit on.

Jutt kooli sulgemisest levib, ja vanemad otsustavad oma lapsi igaks juhuks mitte sellesse kooli enam panna. Jutt levib, lähevad aeg, lapsi kooli ei panda ja ongi ajupesija hariduse hävitanud. Teinekord ka küla enese. Korduvalt Eestimaal kogetud lugu.

Koolihämast veel uskumatumad on tuhat pattu, mis omistatakse tuulikute püstitajaile. Eesti energiajulgeoleku toetamine peaks olema ju riigi kaitseks elementaarne. Aga ikka leitakse põhjus, miks tuulikuid ei tohi ka merre, kaldast kümne kilomeetri kaugusele püstitada.

On kurb vaadata ülesärritatud ja ärahirmutatud külarahva tuulikuvastaseid koosolekuid. Jah, elektri hind hammustab valusasti, jah, oleme nabanööritsi Venemaa elektriliinide küljes kinni. Aga ajupesurite arvates on tuulikud ikka saatanast. Taani ja Gotlandi tuulikumered pole ajupesija jaoks samal ajal mainimist väärt.

Tihtipeale võtavad ajupesurid ette ka mõne organisatsiooni või inimese, kelle ümber laimuvõrku punutakse. Näiteks alates väitest, et ta on ju võõras, teisest külast tulnud, ei jaga kohapealsest elust midagi. Oluline pole tõik, et laimaja ise tuli laimatavast vaid viis aastat varem külla elama. "Võõras on võõras," hüüab ajupesija ja leiab pika kordamise peale ka uskujaid.

"Sellise tegevuse peale hakkabki külas levima arvamus, et ju laimatava inimese või organisatsiooniga ikka mingi jama on."

Sellele lisanduvad kuulujutud mõne inimese, aga ka organisatsiooni hämarate finantstegude ja võimalike muude kuritegude kohta. Ilma faktideta loomulikult. Pole välistatud ka kaebused, kontrollide kohale meelitamine. Ja sellise tegevuse peale hakkabki külas levima arvamus, et ju laimatava inimese või organisatsiooniga ikka mingi jama on. Ajupesija on ta mainet madaldanud.

Lisaks käib ajuti külatanumal veel ka pagulaste ja homoteerulliga hirmutamine. Nendestki laimujuttudest lõikavad muuhulgas kasu need, kellele Eesti iseseisvus on vastumeelne. Ja tuleb välja, et see meie küla mees ja naine, kes kõike nii-öelda "kindlalt teab ", kes ilmtingimata kellegi hävitamist nõuab on suures mängus lihtsalt "kasulikuks idioodiks".

Ju adume, kellel on eelkõige kasu sellest, et me haridus ja omavalitsused kiduvad. Kes rõõmustab, kui meil puudub energiajulgeolek ja kiratseb usaldus oma riigi vastu? Idast igatahes kostab aplaus.

Suured jamad algavad väikestest asjadest. Suur pimedusega löömine algab väikesest hämaruses susimisest ja sahmerdamisest me oma külatänaval. Seega tasub endalt küsida, kas ajupesija pesitseb ka meie külas? Ja kas teda tasub kinnisilmi usaldada?

