Saksamaa hakkab veeldatud maagaasi ostma Katarist

Saksamaa valitsus teatas pühapäeval, et sõlmis Katariga pikaajalise veeldatud maagaasi tarnimise lepingu. Berliin otsib Ukraina sõja tõttu alternatiivseid energiatarnijaid.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck külastas pühapäeval Katari pealinna. Berliin tahab vähendada sõltuvust Venemaa gaasist. Habeckiga olid Dohas kaasas ka Saksamaa energiafirmade juhid, teatas Financial Times.

"Me võib-olla vajame veel sel aastal Venemaa gaasi, kuid mitte tulevikus," ütles Habeck.

Katar tervitas Saksamaa otsust kiirendada kahe veeldatud maagaasi terminali ehitamist. "Kahe riigi ettevõtted jätkavad arutelusid pikaajalise veeldatud maagaasi tarnimise üle Katarist Saksamaale," teatas Katar.

Neljapäeval kohtuvad Brüsselis Euroopa Liidu (EL) liidrid. Seal arutatakse, kuidas reageerida energiahindade tõusule. Hinnatõusu võimendab sõda Ukrainas ja EL tahab nüüd vähendada oma sõltuvust Venemaa gaasitarnetest.

Berliin välistas Saksamaa allesjäänud tuumajaamade eluea pikendamise. Saksamaa loodab LNG terminalide kaudu vähendada sõltuvust Venemaa gaasist.

EL-i riigid proovivad samuti kaitsta kodumajapidamisi kasvavate energiahindade eest.

Pühapäeval teatas Austria, et kavatseb kulutada kaks miljardit eurot oma kodanike energiaarvete subsideerimiseks. Itaalia on alates eelmise aasta suvest kulutanud juba 16 miljardit eurot, et toetada vaesemaid majapidamisi.