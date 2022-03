Saksa eksperdid: Vene energiast loobumiseks on vaja poliitilist tahet

Eksperdid ei ole üldse nõus aseliidukantsler Robert Habeckiga, kes ütles avalik-õiguslikule raadiojaamale DLF, et Vene energiast loobumine muudaks paljudele inimestele elatise teenimise võimatuks. "Mõnes sektoris, näiteks keemia- ja terasetööstuses tooks Vene energiast loobumine kaasa tootmise seiskamise ja kõigi tarneahelate katkemise," hoiatab Habeck. Habecki sõnul mõjutaks see omakorda paljusid muid sektoreid ning lõppkokkuvõttes väheneks Saksamaa SKT 3-5 protsenti.

Majandusteadlase Rüdiger Bachmanni sõnul aeti samasugust hirmujuttu ka koroonapandeemia puhkedes. Siis aga suutis valitsus osava poliitikaga suurema osa majandusriske edukalt maandada. Bachmani hinnangul peaks see võimalik olema ka nüüd. Bachmanni sõnul on see, keda Vene energiast loobumine kõige valusamini lööb, puhtalt poliitiline küsimus, millest majandusse sekkumist niikuinii pooldav vasakpoolne valitsus peaks ometigi aru saama.

Bachmanni avaldust toetab mõjuvõimsa Saksamaa Majandusekspertide Kogu liige Veronika Grimm. Grimmi sõnul on jõukuse vähenemine keskpikas vaates paratamatu, kui Venemaast soovitakse sõltumatuks saada. Jõukuse vähenemist aga on võimalik hajutada, nii-et ükski ühiskonnarühm ülemäära valusalt pihta ei saa.

Ka Saksamaa Rohelise Liidu ühe asutaja Ralf Fuecksi sõnul ei erine Venemaa energiast loobumine halvimalgi juhul neist meetmeist, mida kasutati koroonapandeemia mõjude pehmendamiseks. Fuecks küsib: "Kas on see tõesti liiga kõrge hind humanitaarkatastroofi lõpetamiseks Ukrainas ja Putini peatamiseks?"

Ka Saksamaa valitsuse uurimisasutus Leopoldina leiab, et Venemaa gaasitarnete lühiajalise täieliku katkemise korral saab Saksamaa majandus hakkama.