Eestit külastanud volinik väljendas muret põgenike inimkaubanduse riski üle

Venemaa vallandatud sõja eest Ukrainas on välismaale põgenenud juba 3,3 miljonit inimest ning karta võib veel miljonite lahkumist, ütles esmaspäeval Eestit külastanud Johansson.

Esmaspäevase kohtumise eesmärk peaminister Kaja Kallase ja siseminister Kristian Jaaniga oli otsida võimalusi, kuidas Euroopa Komisjon saab Eestit aidata põgenike vastuvõtmisel.

Voliniku sõnul toimub põgenike ümberjagamine Euroopas praegu vabatahtlikkuse alusel ning rõhutas vajadust teha kõik võimalik, et hoida ära sõjapõgenike sattumine inimkaubanduse ohvriks.

"Oleme seni näinud väga vähe saatjateta lapsi ja registreerinud ainult mõned inimkaubanduse juhtumid, aga pean ütlema, et see on tõsine mure. Me teame, et Ukrainas on palju orbe, palju surrogaatemasid ja lapsed jäävad vanematest maha. On suur risk, et haavatavad lapsed satuvad inimkaubanduse ohvriks," ütles Johansson.

Kallase sõnul on vaja sõjapõgenike abistamiseks üleeuroopalist lahendust. "Põgenike vastu võtmisega seotud pingutused tuleb ühtlasemalt jagada Euroopa Liidu liikmesriikide ja partnerite vahel, et tagada sõjapõgenike toimetulek, elukoht, võimalus kiirelt haridusteed jätkata või tööle asuda kuniks nad saavad oma koduriiki naasta," ütles Kallas kohtumisel volinikuga.