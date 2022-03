Koroonaravimite Eestisse saabumine venib

Lootus, et kevade saabudes on Eestis juba müügil ka koroonaravimid, pole täitunud, sest läbirääkimised Euroopa Liidu ja ravimitootjate vahel on venima jäänud.

ERR kirjutas veebruari alguses, et Eesti soovib Euroopa Liidu ühishankega tellida ligi 10 000 patsiendile kodus manustatavaid koroonaravimeid ning et esimesena peaks apteekidesse jõudma Pfizeri välja töötatud Paxlovid.

Haigekassast öeldi teisipäeval ERR-ile, et seda, millal Paxlovid reaalselt apteeki jõuab, on jätkuvalt keeruline öelda.

"Kuigi tingimuslik müügiluba on olemas, pole hankelepingu küsimustes kokkulepet siiani saavutatud. Hetkel teame öelda vaid seda, et käimas on läbirääkimised Euroopa Komisjoni ja Pfizeri vahel ning tulemus on nende kahe osapoole otsustada," ütles haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe.

Kuivõrd läbirääkimistest sõltub ka ravimi Eestisse jõudmine, ei soovinud Rajamäe pakkuda, millal see juhtuda võiks.

Paxlovidi tuleb hakata kasutama võimalikult vara, ravikuur kestab viis päeva ja läheb haigekassale maksma 750 eurot, millest patsient tasub 2,5 eurot. Toimeained on kahes eraldi tabletis, mõlemaid tablette tuleb võtta korraga kaks korda päevas. Ravim on mõeldud riskirühma inimestele, kellel on oht raskeks haigestumiseks.

Eesti on tellinud lisaks Mercki koroonaravimist molnupiravir, sellega on praegu seis sama, mis Pfizeri ravimiga. "Euroopa Komisjon ei ole meile seni andnud ajaraamistikku, millal kokkulepe komisjoni ja ravimitootja vahel saavutatakse," ütles Rajamäe.

Ravimiameti andmetel on Merck Euroopa ravimiametile esitanud müügiloataotluse molnupiravirile, kuid heakskiitu pole sellele veel saanud.

Kui Pfizeri ja Mercki koroonaravimid Eesti apteekidesse jõuavad, saab tegu olema retseptiravimitega, mis on mõeldud eeskätt riskirühmade raviks.