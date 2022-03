Valitsus arutab maskikohustuse kaotamist järgmisel nädalal

"Me oleme esitanud palve teadusnõukojale maskide osas, et millistest kriteeriumitest lähtuvalt võib siis selle järgmise sammu astuda ja ma loodan, et järgmisel teisipäeval me saame seda arutada," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil Narvas.

Kiik kinnitas, et järgmisel nädalal on Covidi-teemad valitsuskabinetis taas arutelul ning maskikohustuse kaotamine nende hulgas.

"Selle asendamine soovitusega on lähiaja küsimus, kuna näeme, et nii viirusnumbrid kui haiglaravi koormus langevad, ja kuna järgmisel nädalal valitsuskabinetis Covidi-teemasid jälle käsitleme, siis kindlasti arutame ka selle üle, millise sammuga on võimalik edasi liikuda," lausus ta.

Kiige sõnul on maskikohustuse kaotamine lähinädalate küsimus.

Teadusnõukoja esimees Toivo Maimets ütles esmaspäeval ERR-ile, et maskinõude kaotamisest võiks rääkida, kui koroonaviiruse leviku aluseks olev riskimaatriks jõuab praeguselt punaselt tasemelt kollasele tasemele.

"Praegu oleme langenud punaselt oranži ja näha on, et langustrend on üle välja. Järgmisel nädalal saame peale vaadata, milline on viiruse leviku seis ja prognoosid ja anda selgemaid sõnumeid, millal võiks maskikandmise nõue asenduda soovitusega," ütles Kiik.