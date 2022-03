Rootsi ootab EL-i otsust Vene laevade sadamatesse lubamise kohta

Sel nädalal toimuvalt Euroopa Liidu tippkohtumiselt oodatakse kokkulepet uutes sanktsioonides. Rootsi ja Taani on avaldanud survet, et sadamakeeld vene laevadele oleks osa sellest.

Nii Vene lipu all sõitvad kui Venemaa sadamatest tulnud laevad jätkavad sõitu Läänemere, sealhulgas Rootsi ja Taani sadamatesse.

Teisipäeva varahommikul ilmus Oxelösundi saarestikku Vene laev Nephrite, pardal mitu tuhat tonni alumiiniumi.

"Sel lubatakse meie sadamasse siseneda, "ütleb Douglas Heilborn, Oxelösundi sadama tegevjuht.

SVT tehtud uuring näitab, et teisipäeva pärastlõunal oli Läänemerel umbes 50 laeva, mis tulid Venemaa sadamatest. Vaatamata muidu karmidele Venemaa-vastastele sanktsioonidele ei keelata neil laevadel Rootsi sadamatesse siseneda.

Sel nädalal toimuvalt Euroopa Liidu tippkohtumiselt oodatakse kokkulepet uutes sanktsioonides. Muuhulgas on Rootsi ja Taani avaldanud survet, et sadamakeeld oleks osa sellest.

"On oluline, et see ei sõltuks igast liikmesriigist eraldi. EL-il peab Venemaa suhtes olema ühine suhtumine," ütles Rootsi taristuminister Tomas Eneroth SVT-le.

Rootsi sadamatöötajate ametiühing on aga juba iseseisvalt otsustanud kehtestada blokaadi laevadele, millel on ühendus Venemaaga. Alates 28. märtsist neid aluseid ei teenindata.

Taani puksiiroperaator Svitzer teatas, et alates 3. märtsist on peatatud kõik tegevused, mida saab seostada Venemaa gaasi- ja naftakaubandusega.