Saksamaa valmistub Ukraina sõja tõttu energia puudujäägiks

Saksamaa võimud ja elektrifirmad kardavad, et Venemaa katkestab gaasitarned. Seetõttu astub riiklik reguleeriv asutus Bundesnetzagentur samme, et valmis olla energia defitsiidiks.

"Saksamaa suured tööstuskontsernid on saanud võimudelt kirju, milles palutakse võimaliku puudujäägi ennetamiseks tuua välja oma energiavajadus. Kohalikud tarnijad hoiatasid, et aasta lõpuks võidakse gaasitarneid piirata," ütlesid kolm asjaga kursis inimest ajalehele Financial Times.

Bundesnetzagentur kinnitas, et peab läbirääkimisi ettevõtetega, et valmis olla energiavarustuse puudujäägiks. "Arutelud olid ettevalmistuse kohta juhtumiks, mida loodetavasti kunagi ei juhtu," ütles Bundesnetzagenturi juht Klaus Müller.

Saksamaa seaduste kohaselt on hädaolukorras kodumajapidamiste kõrval prioriteediks ettevõtted, mida peetakse põhikaupade ja -teenuste pakkumisel oluliseks.

"Kuigi meil on olemas seadused, pole me paika pannud päris kriteeriume, milliste firmade puhul vähendada energiaga varustamist. See teeb tööstuses õhkkonna närviliseks," ütles nõustamisfirma BDO Legal partner Christian Hampel.

"Ärirühmad, sealhulgas keemiatööstust esindav grupp, kohtusid reedel Bundesnetzagenturiga, et arutada erinevaid stsenaariume," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Keemiasektorisse kuuluvad sellised ettevõtted nagu BASF ja Bayer. Sektor kasutab 27 protsenti Saksamaa maagaasi vajadusest.

Saksamaa võimud proovivad leida alternatiivseid energiaallikaid Venemaa gaasile. Saksamaa valitsus teatas pühapäeval, et sõlmis Katariga pikaajalise veeldatud maagaasi tarnimise lepingu. Majandusministri Robert Habecki sõnul ei lahenda see tehing täielikult võimalikke puudujääke.

Mõned Saksamaa tööstuskontsernid kärbivad juba energiahindade järsu tõusu tõttu tootmistegevust.