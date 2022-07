Vene gaas liigub taas mööda Nord Stream 1 gaasitoru

Gaasitarned mööda Nord Stream 1 gaasitoru on jätkunud, kuid on allpool lepingulist mahtu, vahendab Saksa ajaleht Die Welt .

Saksamaa föderaalse energiaagentuuri Bundesnetzagentur juht Klaus Müller teatas Twitteris, et gaasi tarned läbi Nord Stream 1 gaasitoru on jätkunud ning on praegu umbes 30 protsenti täisvõimsusest.

Praegu liigub tunnis mööda toru ligikaudu 30 miljonit kilovatt-tundi gaasi ehk ööpäevas ligikaudu 700 gigavatt tundi. See maht on umbes sama, mis liikus mööda gaasitoru enne hooldustöid.

Gazprom kärpis eelmine kuu gaasitoru kaudu tarneid 40 protsenti, süüdistades Kanada sanktsioone.

Venemaa president Vladimir Putin teatas kolmapäeval, et gaasitoru läbilaskvust võidakse veelgi vähendada kui tehnika hooldus viibib. Samas ütles Putin, et Gazprom kavatseb täita oma lepingulisi kohustusi.