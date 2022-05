Majandusraskustes Kaliningradi autotehas jagab töötajatele aiamaad

"Seoses keerulise majandusolukorraga, millesse ettevõte on sattunud, rakendab Avtotor süsteemseid meetmeid tehase kollektiivi sotsiaalse olukorra hoidmiseks ja toetamiseks," vahendas väljaanne zona.media Avtotori pressiteadet.

Selle kohaselt jagatakse soovijatele 1000-ruutmeetrised maatükid, et seal aiasaadusi kasvatada.

Avtotor saatis oma töötajad 1. – 22. maini palgalisele kollektiivpuhkusele, lubades neile maksta selle aja eest seadustele vastavat palka.

Avtotori asutaja Vladimir Štšerbakov teatas juba aprillis, et tehase toodang on vähenenud kolm korda ja ettevõte on kahjumis. Štšerbakov lisas, et varuosi töö jätkamiseks on tehase ladudes ainult kuuks ajaks, kuid ta ei kavatse personali vallandada.

Avtotoris pannakse kokku sõidukeid BMW, Kia, Hyundai ja Fordi kaubamägi all. Ettevõte loodi 1996. aastal ning Wikipedia andmeil oli see 2008. aastaks maailma üks suurimaid autode valmistamise ettevõtteid.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on mitmed lääne autofirmad teatanud töö lõpetamisest Venemaal.