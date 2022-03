Autotootjad piiravad Venemaal müüki ja tõstavad hindu

Venemaal tegutsevad autokontsernid on riigile kehtestatud sanktsioonide valguses tõstnud oma toodangu hindasid ning pidurdavad uute sõidukite tarnimist müüjatele.

Ärilehe Vedomosti teatel olevat automüüjad rääkinud, et Venemaa enda tootja AvtoVAZ on tõstnud kõigi oma mudelite hinda keskmiselt 10 protsenti. Kõige rohkem on uue hinnakirja järgi suurenenud Lada Vesta ja Lada Larguse hind. AvtoVAZ-i esindajad ei soovinud hinnatõusu kommenteerida.

Jaapani autofirma Suzuki tõstis samuti alates 1. märtsist oma mudelite Jimny ja Vitara hinda, ütlesid selle esindused.

Samuti kavandavad lähiajal hinnatõusu Audi, Mercedes-Benz ja Hyundai, edastas leht. Lisaks on Hyundai peatanud uute autode saatmise müügiesindustesse, rääkis Vedomostile üks automüüja. Hyundai ise keeldus kommentaaridest.

Sama moodi käituvad ka Nissan, BMW, Renault ning Peugeot'd, Citroeni, Opelit, Jeepi ja Fiatti koondav allianss Stellantis. UAZ-i ja Mazda esindajad keeldusid Vedomosti küsimustele vastamast.

Lisaks on autode importijad keeldunud uutest tarnetest kohe pärast Venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainale. Esimestena peatasid oma sõidukite saatmise Venemaale Volkswagen gruppi kuuluvad Audi, Volkswagen, Škoda ja Porsche, аga ka USA ettevõtte General Motors kaubamärgid Chevrolet ja Cadillac ning Jaguar ja Land Rover.

Volkswagen Group teatas esmaspäeval, et peatab täielikult Vene edasimüüjatele kõigi oma kaubamärkide uute autode saatmise. See tähendab lisaks eelnimetatutele veel ka Lamborghinide, Bentleyde ja Ducati mootorrataste tarnete lõppu. Ettevõtte esindaja sõnul peatatakse siiski ainult Venemaal toodetavate mudelite tarned. Venemaal Kaluugas toodetakse mudeleid Volkswagen Polo, Škoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Nižni Novgorodi tehases aga Škoda Karoqit, Kodiaqi ja Octaviat, samuti Volkswagen Taost.

Renault peatas 28. veebruarist kuni 5. märtsini tootmise oma tehases Moskvas seoses häiretega autokomponentide tarnetes. Vedomostiga rääkinud allika sõnul ei saada Renault hetkel oma sõidukeid edasimüüjatele, aga seda mitte autode puuduse tõttu, vaid seepärast, et ei suuda dollari ja euro kallinemise tõttu rubla suhtes oma sõidukitele uusi hindu määrata.

Lääneriigid on kehtestanud Ukrainas sõda alustanud Venemaale laiaulatuslikud sanktsioonid, mis on halvanud riigi rahanduse ning takistavad tehnoloogiatarneid Venemaale.