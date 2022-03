David Vseviov: Putini tõstsid võimule klannid, kellele tundus ta ohutu

Ajaloolase David Vseviovi sõnul on tänases olukorras Venemaa asjatundjatel raske midagi öelda, sest praegu on tegemist ühe inimese, Vladimir Putini, paranoiadega, mis on kujunenud keskkonnast, kus ta on viibinud.

Putini võimule tulemise trajektoor erineb Vseviovi sõnul täielikult teise verise juhi Stalini omast. "Täiesti erinev lugu. Kui Stalinil oli see teadlik ronimine võimu alamatelt astmetelt kombinatsioonide rea tulemusel tippu, siis Putin on näide variandist, kus võitlevad klannid ja grupeeringud hakkavad otsima neile kõige ohutumat varianti. Putin oli neile kõige ohutum inimene, seega tema tõukamises üles, mis kestis väga lühikest aega, polnud tal endal mitte mingit rolli," rääkis Vseviov "Terevisioonis".

Vseviovi sõnul algas Putini tõus, kui ta jõudis Moskvasse, kus ta paistis silma sellega, et ta ei paistnud silma millegagi. "Sealt algas tema tõstmine kõrgele. Siis said alguse kokkulepped: keda ta ei puututa jne. Sealt edasi algas järgmine faas, lähikond viib juhi seisundini, kus ta arvab, et ta ongi ilmeksimatu. Siis kõrvaldatakse need, kes viisid ta tõusule, nagu Berežovski ja teised. Seejärel kaotab ta adekvaatsuse," rääkis Vseviov. "Talle kantakse ette infot, mida ta tahab kuulda," lisas ta.

Putinile luuakse mull, sest teda ei taheta vihastada ebameeldiva tõega. "Kui liikumine hierarhias sõltub ainult temast, siis tuleb talle meeldida. Mõnikord meil öeldakse, et oli kui tore, kui võim oleks ühe inimese käes, siis võetaks kiiresti vastu otsuseid. Mind huvitab, miks arvatakse, et need otsused on õiged? 50 protsenti on tõenäosus, et need on valed," sõnas Vseviov.

Tema sõnul ümbritsevad Putinit teovõimetud inimesed, kelle hulgast uut liidrit otsida ei tasu. "Raske öelda, millal võiks võimule tulla uus inimene. Marcus Aureliusel on geniaalne lause, kas te teate ühtegi juhtumit, kus kellelegi poleks järgnenud keegi teine? Muret teeb see, et Vene süsteem on välja kujundatud sajandite jooksul, seega ka järgmine juht kannab edasi sama mentaalust. Kuidas murda see jada, on küsimus," arutles Vseviov.

Putin viib Venemaa tagasi Nõukogude Liitu, leiab ta. "Venemaale õiget teed saame näidata eeskujuga. Miks Vene oligarhid ostavad suvemaju Lõuna-Prantsusmaale? Ju nad eelistavad midagi, mis iseloomustab seda maailma," pakkus Vseviov.