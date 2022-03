Läti pani Bojarski ja veel viis Vene kodanikku viisakeelu alla

Läti lisas persona non grata nimekirja veel kuus Venemaa kodanikku, teatas reedel välisminister Edgars Rinkevics. Mustas nimekirjas on nüüd ka kuulus näitleja Mihhail Bojarski.

"See samm võeti ette üksikisikute toetuseks, mis on seotud Venemaa sissetungiga Ukrainasse," ütles Rinkevics.

Musta nimekirja kantud isikud on jägmised: Timur Junussov, Mihhail Bojarski, Maria Šukšina, Igor Ugolnikov, Sergei Bezrukov, Julia Tšitšerina, vahendas LSM.

"Niinimetatud meelelahutus- ja kultuurivaldkonna esindajad on avaldanud aktiivset poliitilist toetust Venemaa võimude Ukraina-vastasele agressioonile. Persona non grata nimekirja kantud isikud on avalikult õigustanud ja propageerinud Venemaa provotseerimata ja põhjendamata sissetungi," teatas Läti välisministeerium.

Märtsi alguses saatis Läti riigist välja ka kolm Riia Venemaa saatkonna töötajat.