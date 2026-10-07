Läti tahab tuntud Vene ajakirjaniku riigist välja saata

"Võttes arvesse pädevatelt asutustelt täna saadud teavet ning pärast arutelusid peaministri ja siseministriga, olen otsustanud algatada protsessi järjekordse Venemaa kodaniku kandmiseks Läti persona non grata nimekirja," ütles Läti välisminister Baiba Braže.

Asjaga kursis olev ametnik ütles, et kõnealune inimene on Leonid Ragozin. Viimane on elanud Lätis üle kümne aasta ning töötanud varem BBC-s ja teinud kaastööd Bloombergile ja Politicole.

Ragozin väitis hiljuti, et lääs on tunginud Venemaa mõjusfääri ja strateegiliste huvide piirkonda, mistõttu on Venemaa sunnitud lääne tegevusele vastama toore jõuga.

Ragozini jutt põhjustas Lätis pahameeletormi ning siseminister Jānis Dombrava süüdistas teda Venemaa huvide teenimises. Ministri sõnul on Ragozini seisukohad vastuolus Läti riiklike huvidega ning ta kutsus üles lisama Ragozini musta nimekirja.