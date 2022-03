Jaani: Vene luure värbamistegevus on aktiviseerunud

Vene luure värbamistegevus Eestis on aktiviseerunud, rääkis siseminister Kristian Jaani usutluses väljaandele The Times.

"[Vene luuretöötajad] teevad varasemast rohkem katseid luua kontakte Eesti inimestega ja nendega, kes tulevad Eestisse, et saada nende käest luuret huvitavat infot või kaasata neid koostööle," rääkis Jaani The Timesile.

Vene luurajad püüavad spioone värvates saada infot Eesti piirirajatiste kohta ja sellest, kuidas saaks piiri salaja ületada, ütles siseminister.

Samuti on viimastel nädalatel, pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas, märgatavalt sagenenud Venemaa mõjuoperatsioonid, lisas Jaani. Võib karta, et Vene luure võib väheteadlikke kodanikke enda kasuks tööle panna, et riigis pingeid õhutada, protestide ajal ekstsesse korraldada, sõjaväeobjekte pildistada või isegi liitlasvägede kohta luureinfot koguda.

The Times toob ka välja Eesti piiripunktidesse paigutatud plakatid, mis selgitavad, kuidas hoiduda Vene ja Valgevene eriteenistuste värbamiskatsete eest ja kutsuvad üles teada andma, kui keegi sellise värbamisega kokku puutub.

"Inimestel on oluline teada, et koostöö Vene eriteenistustega on kriminaalkorras karistatav ja seda, et kui inimene püütakse võrku, siis saavad meie julgeolekuasutused teda aidata," selgitas Jaani. Tema sõnul kutsutakse inimesi teada andma, kui nad märkavad sellist tegevust. Eesti eesmärk on ohtusid ennetada, tõsta inimeste teadlikkust ohust ja kaitsta Eesti elanikke vaenulike eriteenistuste eest, lisas Jaani.

"Seepärast varustasime piiriületuspunktid teabega, mille kutsutakse neid ohte märkama ja antakse inimestele infot, kuidas käituda. Meie eesmärk on teha kõik võimalik, et riik oleks kaitstud ja inimesed hoitud," rõhutas siseminister.