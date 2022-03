Uuring: Vene jaeinvestorite optimism kukkus järsult

"Kui veendumus oma materiaalse olukorra paranemisse on kogu viimase 12 kuu jooksul langenud, siis praegune kukkumine on eriti dramaatiline," tõdes Levada keskus oma ülevaates.

Kui veel eelmise aasta märtsis uskus 61 protsenti vastanud jaeinvestoritest, et nende materiaalne olukord järgneva 12 kuu jooksul paraneb, siis oktoobris oli see näitaja 44 protsenti ning tänavu märtsiks kukkunud 13 protsendile, teatas Levada keskus.

Kõrvuti optimistide osakaalu vähenemisega on järsult kasvanud pessimistide osakaal – neid, kes usuvad, et järgmise 12 kuu jooksul nende majandusolukord halveneb, oli 70 protsenti. Oktoobris oli selliseid 14 protsenti ning mullu märtsis seitse protsenti.

Küsimusele, kas praegune olukord on kahjustanud nende rahanduslikku olukorda, vastas 70 protsenti, et on kandnud rahalist kahju, kolmandiku hinnangul on kahju olnud märgatav. Suurimaid kahjusid tunnistasid need, kelle investeerimisportfelli suurus ületas kolme miljonit rubla, väikseimaks hindasid kahju alla 500 000 rublase portfelliga jaeinvestorid.

Oma kaotuste suuruseks hindas 46 protsenti vastanutest 10-25 protsenti, veerand vastanutest on oma investeeringutest kaotanud 26-50 protsenti ning alla 10 protsendi oma investeeringutest on kaotanud viiendik vastanud jaeinvestoritest.