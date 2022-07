Yale'i ülikooli analüüs näitab Vene majanduse katastroofi

Kui rahvusvahelises meedias on hakanud levima arvamus, et lääneriikide kehtestatud sanktsioonid Venemaale agressiooni eest Ukrainas annavad enam tunda Läänes ning Vene majandus on osutunud üllatavalt vastupidavaks, siis USA Yale'i ülikooli teadlaste koostatud analüüs lükkab need väited ümber ning tõdeb, et piirangud mõjuvad Vene majandusele rängalt.

"Meie analüüsist saab selgeks, et Lääne ettevõtete taandumine ja sanktsioonid sandistavad Venemaa majandust katastroofiliselt," ütlevad teadlased oma uuringu kokkuvõttes.

Narratiiv, et Vene majandus on olnud sanktsioonidele vastupidav ning riigis on säilinud isegi teatav jõukus, on Yale'i teadlaste kinnitusel lihtsalt vale. "See peegeldab laialdaselt levinud, kuid faktiliselt ebaõiget arvamust sellest, kuidas Venemaa majandus enam kui tuhande üleilmselt tegutseva ettevõtte lahkumise järel ja rahvusvaheliste sanktsioonide ajal vastu peab," märgivad nad.

Analüüsi koostajate sõnul pole sellised eksiarvamused üllatavad, kuna Kreml on majandusülevaadete andmisel üha valivam, avaldades endale soodsaid fakte ning varjates negatiivset infot. See teave paisatakse siis meediasse, kust selle võtavad oma analüüsidesse üle lohakalt tegutsevad eksperdid, edastades nende põhjal Venemaa juhtkonnale soodsaid ülevaateid ja prognoose.

Samas rõhutavad Yale'i ülikooli teadlased, et nemad on oma põhjaliku uuringu koostamisel tuginenud vahetutele andmetele, muuhulgas tarbijastatistikale, Venemaa rahvusvaheliste kaubanduspartnerite avaldatavatele andmetele, tegelenud andmekaevega rahvusvahelise kaubanduse statistikas, kasutanud venekeelset andmestikku, olles selle põhjal suutnud kokku pannud ühe esimese kõikehõlmava ülevaate.

Selles toovad nad esile:

- Venemaa strateegiline positsioon toorme eksportijana on pöördumatult halvenenud, kuna ta on kaotamas oma seniseid põhiturge ja seisab silmitsi suurte raskustega, kui püüab oma eksporti Aasiasse ümber suunata, mis aga näiteks torugaasi puhul on ülimalt keeruline.

- Hoolimata mõnest lekkest on Venemaa import suures osas kokku kukkunud ja riik seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega, mis on seotud oluliste sisendite, tehnikakomponentide ja tehnoloogia tarnetega, kuna tema senised kaubanduspartnerid kõhklevad nende saatmisel. See toob aga kaasa ulatuslikud tarneprobleemid riigi sisemajanduses.

- Vaatamata Kremli püüdlustele esitada pettekujutlust sellest, et Venemaa saab iseseisvalt hakkama ning suudab impordi asendada, on Vene kodumaine tootmine täielikult seiskunud, ilma et suudaks kaotatud ettevõtetele, toodetele ja oskustööjõule asendust pakkuda. Venemaa kodumaise innovatsiooni- ja tootmisbaasi nõrgenemine on toonud kaasa hindade hüppelise tõusu ja tarbijate pahameele.

- Ettevõtluse lahkumise tulemusena on Venemaa kaotanud ettevõtteid, mis moodustavad umbes 40 protsenti tema sisemajanduse kogutoodangust (SKT), pöörates tagasi peaaegu kolme aastakümne väärtuses välisinvesteeringuid. Venemaa majanduslikku baasi on nõrgendanud ka enneolematu kapitali ja rahvastiku väljavool.

– President Vladimir Putin kasutab ilmselgelt jätkusuutmatut fiskaal- ja rahapoliitilist sekkumist, et siluda struktuurseid majandusnõrkusi, mis on esimest korda paljude aastate jooksul viinud riigi eelarve defitsiiti ja vähendanud tema välisreserve isegi praeguste kõrgete energiahindade olukorras. Kremli rahandus on palju raskemas olukorras, kui tavapäraselt mõistetakse, rõhutavad Yale'i ülikooli teadlased.

- Venemaa finantsturud on indikaatorina nii praeguste tingimuste kui ka tulevikuväljavaadete suhtes vaatamata rangele kapitalikontrollile sel aastal kõige kehvemini toimivad turud kogu maailmas ning selle hinnaks on laenude ja likviidsuse vähenemisega kaasnev majanduse püsiv nõrkus. Kuna Venemaa on rahvusvahelistest finantsturgudest sisuliselt ära lõigatud, piirab see tema võimet kaasata kapitali oma halvatud majanduse taaselustamiseks.

Tulevikku vaadates ei ole Venemaal majanduslikust unustusest väljapääsu seni, kuni liitlasriigid on ühtsed Venemaa-vastaste sanktsioonide säilitamisel ja surve suurendamisel, rõhutavad uuringu autorid.