Ida-Virumaa tööturule on tulemas ka Venemaalt Eestisse naasvad inimesed

Sõja kulgedes ja põgenike arvu kasvades on mõistagi suurenenud ka nende ukrainlaste hulk, kes soovivad asuda Eestis, sealhulgas Ida-Virumaal tööle.



"Täna on meil töötuid arvel 6460, nendest on Ukraina põgenikke 71 ehk praegu on see väga väike osa meie tööotsijatest," ütles Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Töötukassa on valmis sellekski, et tööotsijaid hakkab Ida-Virumaale tulema ka Venemaalt.

"Ühelt poolt on sõda meid mõjutanud nii, et siia on tulnud Ukraina põgenikud, aga mis puudutab Ida-Virumaad, siis juba on esimesed märgid selle kohta, et ilmselt tuleb siia ka Venemaalt inimesi, kes pöörduvad sealt koju tagasi sõjaolukorra pärast," nentis Teelahk.

Lisaks uutele tööotsijatele on sõda Ukrainas jätnud tarneahelate muutuste tõttu muidki jälgi Ida-Virumaa tööturule.

"Paar metalliettevõtet on teada andnud, et nad hakkavad koondama, ja siis me mõistagi pakume neile ja nende töötajatele abi. Samas on mõned teised ettevõtted leidnud uued tarnijad ja loovad uusi töökohti ning meie roll on olla vahendaja ja aidata mõlemaid pooli," ütles Töötukassa esindaja.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonnal on pakkuda tööd rohkem kui 800 inimesele.