Hotellide ja restoranide liit: põgenikke hotellidest tänavale ei tõsteta

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse liige Madis Laid ütles "Terevisioonis", et enamus hotelle on nõus Ukrainast sõja eest Eestisse tulnud põgenikke majutama ka pärast esialgu paika pandud tähtaja kukkumist ja kedagi tänavale ei tõsteta.

Kui aga põgenikul saab täis aeg, mis talle ühes hotellitoas elamiseks lubati siis leitakse talle ööbimiskoht näiteks teises hotellis.

"Kedagi tänavale ei tõsteta. Võib-olla viiakse teise hotelli või leitakse pikaajalisem majutus kuskil mujal. Aga kindlasti ei teki sellist olukorda, kus hotellid ütlevad, et nüüd enam ei saa ja see ei ole meie probleem, mis edasi saab

"Olukord on selline, et sotsiaalkindlustusamet tegutseb väga kiirelt, et leida neile pikaajaline lahendus. Hotellid on üldiselt ajutine lahendus. Kui neile leitakse elukohad, üürikorterid," lisas ta.

Laid rääkis, et Tallinna hotellides on veel põgenike majutamiseks ruumi. "Kui me vaatame viimaseid andmeid, siis Eestis kokku majutatakse umbes 6500 inimese ringis ja natuke üle poole nendest on Tallinna piirkonnas," ütles ta.

"Kui me räägime hotellides üleüldisemalt, siis kõik hotellid on suutelised võtma oma võimekuse piirides. Tuleb ka tagada toitlustus. Samuti tuleb samal ajal tagada teiste klientide majutamine, ehk paljudel hotellidel on eelnevad kohustused ja broneeringud," rääkis Laid.

Laid tõi välja, et pool majutatud põgenikest on lapsed, kes vajavad tähelepanu ja tegelemist. "Loomulikult neile proovitakse leida lasteaiakohti, koole. Kuid fakt on see, et need on hotellide igapäevastest tegevustest väljas," sõnas Laid.

Laid rääkis, et poole või suurema osa hotellide majutuskohtadest on praeguse seisuga hõivanud siiski tavakliendid.