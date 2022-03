Maris Jesse: asutuste liitmise riskid ajab suureks kiirustamine

Jesse sõnul on Tervise Arengu Instituut (TAI) klassikaline rahvatervishoiuinstitutsioon, kes täiendab akadeemilist teadustööd praktilisema suunitlusega. "Sellised asutused on kõigis riikides," ütles Jesse saates "Otse uudistemajast" TAI praegust funktsiooni kommenteerides.

"TAI on seotud ka poliitikakujundamise toetusega, Eestis on tal olnud ülisuur roll HIV-i ja tuberkuloosi kontrolli all hoidmisel. TAI-s on ka palju narkoennetuse teenuseid, lisaks metadooni asendusravi ja süstlavahetus. Need on teenused, kus raviasutused ei võitle haigekassa lepingute pärast, seepärast vajavad need teenused rohkem toetamist. Meie ühiskond aga vajab, et sõltlased tuleksid ravile," rääkis Jesse.

Jesse hinnangul on eri tervishoiuasutusi liitva riigireformiga nihu läinud see, et jaanuari keskel öeldi ilma eelnevate aruteludeta välja asutuste juhtidele, mis on lahendus. Umbes kuu aega hiljem öeldi, et eesmärk on sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ühendamine ja et lahendus on ravimiameti ja terviseameti liitmine ja TAI kaotamine. "See ei toeta hiljem välja öeldud eesmärki. Lisaks tehakse kõike väga kitsas ajaraamis, et enne uut eelarvet ja uut ministrit saaks asjad ära tehtud," rääkis Jesse.

"Kiires ajaraamis tegutsemine on pandud kohustuseks asutustele, kes peavad tegutsema ka selle nimel, et sügisel saaksime ühiskonda sulgemata Covidiga hakkama. Sinna otsa tuli ka põgenike tervise eest hoolitsemine, millega samuti tegelevad haigekassa ja terviseamet," sõnas Jesse.

Küsimusele, kas eri tervishoiuasutuste liitmisel on tegemist bürokraatliku või poliitilise reformiga, vastas Jesse, et see on bürokraatlik ja mehhaaniline liitmine, eesmärgiga administratsiooni vaatest elu kergendada: siis on vähem juhte, kellega suhelda. "Riskid on kiirustades suured. Mis iganes reformide puhul arvestatakse, et on vastuseis. Ligi pool aastat tagasi töötasin nende inimestega, nad olid muutusteks valmis. Tean, mis muudatused olid ettevalmistamisel, küsimus on selles, et muudatused tuleb eesmärgistada ja siis teha. Praegu kiirustades võib juhtuda, et sõidetakse täitsa vale metsa ja võetakse maha majaesine hekk," selgitas Jesse.

Rääkides ministrite mõjust eri sotsiaalreformidele, sõnas Jesse, et ta on töötanud avalikus sektoris eri ministritega ja see kui suur roll on ametnikel või kui suur roll on ministril, sõltub ministri isikust. "Samas ametnike roll ongi näidata kitsaskohti ja lahendusi. Ministrist, kes tuleb oma soovidega, võib ühe näitena tuua Eiki Nestori, kes tuli väga selgete eesmärkidega. Samuti Jevgeni Ossinovski, kelle prioriteedid olid alko- ja HIV viiruse ennetus, geenivaramu toetamine ja tervishoiu rahastuse jätkusuutlikkus. Osad ministrid pole oma prioriteetide ütlemises nii selged või on jäänud koalitsioonileppes kokkulepitu juurde," rääkis Jesse.

Tervishoiuteenuste vaates võiks TAI ülesannete üleandmine haigekassale olla põhjendatud, ütles Jesse. "Seda juhul, kui haigekassa hakkab tegelema ka sõltuvuse teemadega. Küsimus on selles, kas haigekassa on valmis tegelema paikkonna tervise edendamisega, pehmemate meetmetega, mis arendavad inimeste tervist. Näiteks kas haigekassa on valmis andma toiduainetööstusele tagasisidet suhkru kohta jogurtis," ütles Jesse.

Saates räägiti ka Eesti tervishoiu rahastamisest, mis on Euroopa keskmisest allpool. "Meil on raha vähem kui teistel Euroopa riikidel, kuid üldiselt oleme raha kasutuses efektiivsed," ütles Jesse.