Kiik: TAI sulgemist endiselt otsustatud pole

"Soovime kohe alustuseks öelda, et Tervise Arengu Instituudi (TAI) sulgemise otsust ei ole tehtud. Sotsiaalministeerium on alustanud riigireformi ettevalmistustega," kirjutas tervise- ja tööminister Tanel Kiik vastuseks riiklikult evalveeritud teadusasutuste koostöökogu pöördumisele.

Kiik selgitas, et valitsus on andnud sotsiaalministeeriumile ülesande teha ettepanekud valitsemisala asutuste ümberkorraldamiseks. Ministeeriumi ettepanekud on kavas esitada valitsusele arutamiseks tõenäoliselt maikuus.

Ministri sõnul on TAI positsioon dualistlik – ühelt poolt täidetakse riiklikke ülesandeid ning teisalt on tegu teadus-arendusasutusega, mis hõlmab vabadust arendustegevuste osas.

"TAI täidetavate riiklike ülesannete vaates on asutusse koondunud tegevusi, mille puhul on põhjendatud küsida, kas kõiki neid peab tegema teadus- ja arendusasutus või on ka teisi alternatiive (näiteks lastekaitsetöötajate täienduskoolituse korraldamine). Nende võimalike alternatiivide arutamise ja ettepanekute esitamisega tegeleb töörühm."

Kiige sõnul on sotsiaalministeerium riigireformi raames läbivaks põhimõtteks seadnud, et kompetentsi tuleb võimalust mööda koos hoida ja mitte killustada.

"Samuti oleme seisukohal, et uuringuid, registreid ja statistikat tuleb käsitleda ühe tervikuna. Uuringute, registrite ja statistika teemade arutamiseks oleme loomas täiendavat töörühma, mis aitaks kujundada ettepanekuid TAI edasise rolli kohta. Sinna kaasatakse ka teadlased ja valdkonna esindajad," märkis Kiik.

Märtsi alguses jõudis avalikkusesse info, et Tervise Arengu Instituut kaotatakse ning ülesanded ja töötajad jagatakse teiste sotsiaalministeeriumi asutuste vahel ära. See pälvis erinevatelt valdkonnaga seotud organisatsioonidelt teravat kriitikat ning sotsiaalministeerium pehmendas oma algset resoluutset hoiakut.