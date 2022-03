Ukraina põgenikega on Eestisse jõudnud üle 300 lemmiklooma

Ukrainast on sõjapõgenikega Eestisse jõudnud sajad lemmikloomad, kellest mõni on kannatanud pikka põgenemist hästi, mõnel on aga kõhu-hädad või pommitamisest tingitud ärevus. Põllumajandus- ja toiduametit on teavitatud enam kui 300 lemmikloomast.

Inna Pinchukova põgenes kahe koerakese Buusinka ja Binkiga Eestisse Kesk-Ukrainast. Sõit piirini võttis 36 tundi ja loomadega nad ühistransporti kasutada ei saanud.

"Oli väga raske. Me sõitsime autoga poolteist päeva. Ukrainas oli meil peatus, seal ööbisime. Meid ei tahetud koertega öömajale võtta, sest olime loomadega. Aga jõudsime piirini. Ka piirist siiani sõitsime autoga, sest koertega ei tahetud meid peale võtta," rääkis Pinchukova.

Eestisse jõudnud lemmikloomadele tehakse siin läbivaatus, vajadusel loomad vaktsineeritakse, neid ravitakse ja kiibitakse.

"Hetkel tundus, et kõik on hästi. Südame kuulasime üle, hambad vaatasime üle, kõhtu katsusime. Suurem koer on juba steriliseeritud, väiksem veel ei ole. Kõik on tegelikult nagu hästi. Nad ei olnud ka väga stressis," kirjeldas loomad üle vaadanud Sõle loomakliiniku loomaarst Merili Kesner.

Sõja eest põgenenud lemmikloomade kohta tuleb omanikel täita põllumajandus- ja toiduameti kodulehel olev ankeet, et ametnikud loomi läbi vaadata ja vaktsineerida saaks.

"Kui Eesti on täiesti marutaudivaba riik, siis Ukraina seda kindlasti mitte. Me tahame lihtsalt ennetada, et meie oma loomadele selline väga ohtlik haigus üle ei kanduks. Just selle vaktsineerimisega. Me üritame kõiki neid loomi üle vaadata, kes sealt tulevad ja ära vaktsineerida just marutaudi vastu," ütles Eesti Väikeloomaarstide Seltsi president Julija Abram.

Abram soovitab ka Eesti inimestel oma loomad vaktsineerida.

Ukrainast tulnud loomi aitavad ka erinevad loomade eest hoolt kandvad organisatsioonid, üks neist on loomapäästegrupp, kes aitab loomad läbivaatusele ja ravile ja maksab selle eest. Ka Eesti inimeste annetatud lemmikute toit ja tarvikud antakse Ukraina loomadele kaasa.

"Me anname kaasa umbes kuu aja toiduvaru, aga me arvestame ka sellega, et võib-olla mõni pere ja mõne pere loom jääb meie toita kasvõi terveks aastaks. Me oleme üsna ökonoomsed, aga esimese korraga nad saavad kätte ühe kuu varu toiduks, nii et nad ei pea selle pärast muretsema. Kasside puhul ka liiv, kastid, rihmad, väikestel koertel ka riided," sõnas loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner.

Abram rääkis, et eksootilisemate sõjapõgenike seas on Eestisse jõudnud papagoi ja deegu. Siia jõudnud loomad jäävad 21 päevaks omanike juurde karantiini.