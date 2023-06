Eesti kaotab Ukraina põgenike lemmikloomadele tehtud erandid

Eelmise aasta 25. veebruaril kinnitati Eestisse saabuvatele sõjapõgenikele, et nende loomi piiri taha ei jäeta. Üldjuhul lubatakse Euroopa Liidu välistest riikidest pärit koeri-kasse Eestisse vaid juhul, kui neil on dokumendid korras ja marutaudi vastane vaktsiin saadud. Maaeluministeeriumi asekantsler Hendrik Kuusk meenutas, et ka Euroopa Komisjon soovitas ukrainlastele erandi teha.

"Me võtsime endale ikka väga suure riski. Kogu Euroopa Liit võttis," tõdes Kuusk tagantjärele. "Me ei saanud olla päris kindlad, kas marutaudi vastase vaktsineerimise tõendid, mis loomadel kaasas olid, on kehtivad. Eesti ja enamus Euroopa Liidu liikmesriike on marutaudivabad, aga Ukraina seda täiesti kindlalt ei ole," lisas Kuusk.

Marutaud on surmav nii loomadele kui ka inimestele. Sestap pidid ilma dokumentideta Eestisse saabunud loomade omanikud sellest põllumajandus- ja toiduametile teada andma. Amet korraldas vajadusel nii vaktsineerimise kui ka kiibistamise ja määras lemmiklooma kolmeks nädalaks karantiini. Ühtegi marutaudijuhtu ei tuvastatud.

Mai keskpaigaks oli Eestisse jõudnud 1865 Ukraina lemmiklooma. "Näiteks maikuus endas ei tulnud ühtegi looma üle piiri, aprillis tuli neli, märtsis 21. Kui varem tuli nädalas sadakond looma, siis see arv on oluliselt vähenenud," rääkis Kuusk ning lisas, et muutused statistikas on vana korra juurde naasmise üks peamisi põhjuseid.

Ka Euroopa Komisjon soovitab liikmesriikidel hiljemalt 15. juuniks erisuse ära kaotada. "Otsus on põllumajandus- ja toiduameti peadirektori teha. Ma arvan, et ta täna tegi selle otsuse ja nädala jooksul see kindlasti ka jõustub," rääkis Kuusk.

Ta kinnitas, et Ukraina lemmikoomad saavad Eestisse ka edaspidi. Kuid nüüd peab loomadel olema mikrokiip või selgelt loetav tätoveering, samuti peab neil olema kehtiv veterinaarsertifikaat ja tõend marutaudi vastase vaktsineerimise kohta.

"Ukraina veterinaarteenistus ise on informeerinud meid, et nad on võimelised tegema kõik vajalikud uuringud ja garanteerima, et lemmikloomad on vaktsineeritud ja vastavad Euroopa Liitu sisenemise nõuetele. See tähendab juba tavaolukorras liikumist," sõnas Kuusk.