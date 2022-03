Leht: Gazprom kaalub gaasitarnete peatamist Euroopasse

Vene president Vladimir Putin on andnud valitsusele korralduse töötada välja reeglid, mille alusel müüdaks niinimetatud ebasõbralikele riikidele Vene gaasi ainult rublade ees. Putin käskis valitsusel ja keskpangal selleks vajalik maksesüsteem 31. märtsiks valmis saada. Samas on lääneriigid, mida Venemaa nimetab ebasõbralikeks, kuna need on kehtestanud talle Ukraina agressiooni eest sanktsioonid, teatanud, et ei hakka gaasi eest rubladega maksma.

"Gazprom töötab võimaluse kallal peatada täielikult gaasi tarnimine "ebasõbralikele riikidele" ja hindab sellise sammu tagajärgi," kirjutas Kommersant neljapäeval, 31. märtsil.

Euroopa Liidu riigid saavad 40 protsenti oma tarbitavast gaasist Venemaalt.

Kommersandi teatel keeldus Gazprom teemast lehega rääkimast ning samuti ei saanud uudisteagentuur Reuters ettevõttelt kommentaari.