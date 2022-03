Riik otsib hankega sõjapõgenikele majutuskohti

Suurem põgenike liikumine hotellidest pikaajalisematele pindadele on lähinädalatel ees. Kuigi riigil on kaardistatud põgenike pikaajalise majutamise võimalused, on endiselt õhus mitmeid murekohti. Nii plaanib sotsiaalkindlustusamet järgmisel nädalal kuulutada välja uue hanke lühi- ja pikaajaliste majutuskohtade leidmiseks.

Neljapäeva seisuga on hotellidesse majutatud üle 6500 põgeniku. Riigikinnisvara pindu, mida saaks aga kohe kasutusele võtta, on aga ligi 1000 inimesele. Kuigi põgenike majutamisel on abi loota ka erasektorist, on põgenike pikaajaline majutamine riigile katsumus.

"Mõningased probleemid hakkavad meil loomulikult tekkima. Kui me vaatame stsenaariumit, mille vastu me püüame lahendusi leida ehk 50 000 pagulast hinnanguliselt, 30 000 vajaksid riigipoolset tuge leidmaks püsivat elukohta, siis tõsi, meil eluasemefondis lihtsalt reaalselt nii palju kohti ei ole. Inimesi tänavale ei visata. Küll aga tekib küsimus, kas pakutav koht on meelepärane," rääkis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Kui põgenikele riigipoolne lahendus ei sobi, on ministri sõnul neil võimalus otsida lahendus erasektorist. Et elukoha leidmist lihtsustada, avatakse järgmise nädala alguses Kinnisvara24 portaalis eraldi alaleht Ukraina põgenikele majutuse leidmiseks.

Samuti on sotsiaalkindlustusamet ette valmistamas kolmandat hanget täiendavate majutuskohtade leidmiseks. Hange, millega soovitakse leida nii nii lühi- kui ka pikaajalisi majutuskohti, loodetakse välja kuulutada järgmise nädala jooksul.

"Pole vahet, kas neid majutuskohti pakutakse maal või merel, nii et laevad välistatud pole, kui need vastavad meie soovitud tingimustele. Laev on kindlasti lühiajaline majutus. Üks põhjus, miks lühiajaline riigipoolne majutus vahel on, on seotud ka sellega, et mõned püsivad pinnad vajavad korrastamist, renoveerimist ja lisaks kõik põgenikud ei saa kohe kätte vajalikke dokumente, mis võimaldavad toimetulekutoetust," rääkis sotsiaalministeeriumi asekantsler Hanna Vseviov.

Riisalo sõnul on riigikinnisvara pindade renoveerimistega juba alustatud. "Esmasele kohandamisele on kiire vajadus natuke üle miljoni euro," märkis ta.

Kuigi esialgsete arvutuste alusel on teada, kui suur summa tuleb põgenike majutamiseks lisaeelarvest leida, siis praegu veel seda avalikustada ei soovita

"Ma ei taha spekuleerida, kuna need numbrid täpsustuvad. Kui ma siin ühe numbri ütlen, siis see ei pruugi järgmiseks nädalaks enam selline olla, aga need on päris suured summad," lausus riigihalduse minister Jaak Aab.

Kulud lisaeelarvesse loodetakse täpsustada järgmise nädala neljapäevaks.