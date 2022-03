Kiik: eesmärk on, et piiranguid ei peaks enam kehtestama

Kuigi ootus oli, et maskikohustuse saab asendada soovitusega juba 1. aprillist, lükkus see järgmisesse nädalasse, kuid pikem plaan on, et uuesti ei peaks sügisel piiranguid enam kehtestama, ütles "Aktuaalses kaameras" tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kiige sõnul peab veel maksimaalselt viis-kuus päeva ootama, et riskitase jõuaks kollasele tasemele ning avalikes siseruumides kehtiva maskikandmise kohustuse saaks asendada soovitusega.

Eesmärk aga on, et kolmandat sügist järjest ei peaks hakkama piiranguid taaskehtestama.

"See siht peab olemas olukorras, kus meil on piisavalt vaktsiine esmasteks, teisteks, tõhustusdoosideks, ka neljandateks doosideks, on piisavalt isikukaitsevahendeid, on tulnud ravimeid, on paranenud ka haiglate võimekus, teadlikkus kogu selle kriisiga toimetulekuks, kogemus on nelja laine ja viie tüvega. Eesmärk peab olema võimalikult normaalse elu- ja ühiskonnakorraldusega neist pandeemialainetest läbi tulla," rääkis Kiik.

Kiige sõnul pole veel ei Eestis ega Euroopas üldiselt konsensust, kas sügisel, kui olukord peaks taas hullemaks muutuma, on mõistlik soovitada inimestele teha ka neljas vaktsiinidoos. See arusaam ja otsus tulevad tõenäoliselt sügisel, lisas ta.

Samuti on praeguseks piisavalt kogemust ja teadmist, et vältida sügisel haiglates plaanilise ravi sulgemist, ütles Kiik.

"Seda on iga lainega vähem tehtud. Esimeses laines panime pea täielikult kinni, teises laines oli ka suuri piiranguid, kolmandas-neljandas on olnud neid märkimisväärselt vähem. Eesmärk on järgmise lainega nii hakkama saada, et Covidi haigeid hospitaliseerida esialgu nakkuspalatitesse, aga vajadusel ka teistesse osakondadesse ilma plaanilist ravi sel määral sulgemata," lausus Kiik.