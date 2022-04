ERR Ukrainas: inimesed põgenevad Ida-Ukrainast sõja eest

Natuke imelik oli tulla Lisitšanskisse, kui kõik teised püüavad siit põgeneda. Linn on jäänud juba üle kuu aja pidevalt tule alla.

"Olukord linnas on stabiilselt pingeline. Eile tulistati meie pihta palju, väga palju. On ka hukkunuid, viis täiskasvanut ja üks laps. Laps oli aasta ja seitsme kuu vanune, ta sai killuvigastusi jalgadesse ja makku. See oli õudne. Laps kahjuks suri," rääkis Lisitšanski administratsiooni juht Aleksandr Zaika.

Enne sõda elas Lisitšanskis üle 100 000 inimese, praegu on neist alles jäänud alla 50 000.

"Me evakueerime inimesi iga päev. Alati ei õnnestu, aga vahepeal küll. Mõned põgenevad oma autodega, mõned tulevad isegi tagasi. Aga peale eilset pommitamist hakkasid inimesed taas massiliselt põgenema," ütles Zaika.

Lisitšanskist on saanud transiitlinn nendele inimestele, kes põgenevad veel hullematest kohtadest, nagu näiteks Severodonetsk.

"Linn oli tule all ja me jõudsime täna napilt välja. Me ei tea, kuhu minna. Meie korterid on puruks lastud. Meil ei ole kuhugi minna! Mida me teeme? Meil on kaasas ka väikesed lapsed," ütles Ljudmila, põgenik Severodonetskist.

"Jah, inimesed lahkuvad. Kui linnas oli enam-vähem vaikne, jäi rahvas siia. Nüüd on aga kõva tuli, olukord on raske, palju on kannatanuid. Nende seas on lapsed ja vanurid. Ravimitest on puudus," lausus Lisitšanski vabatahtlike keskuse koordinaator Tatjana.

Juri ja Rimma elavad Lisitšanskis. Sõda lõhkus nende perekonna – Juri pidi saatma oma naise sõjast kaugemale.

"Meie hoovis plahvatas kas rakett või pomm, ma täpselt ei tea. Aknad lendasid sisse. Me kannatasime ja kannatasime. Naise närvid ei pidanud vastu. Ta ütles: "Ma sõidan siit ära ja kogu lugu!" Ta tahtis koos minuga minna, aga otsustasime, et läheb ainult tema ja mina jään. Vaatan, mis siin juhtuma hakkab," rääkis Juri.

"Kukkus kaks pommi ja naabermajadest jäid alles vaid kaks auku. See juhtus eile lõuna paiku. Öösel pommitati meid kella kolmeni, samuti jätkus pommitamine hommikul juba kella viiest uuesti. Siis lendasid üle lennukid. Õudne," lausus Rimma.

Rimmal lõpuks vedas – ta jõudis koos teiste pagulastega evakuatsioonirongile ja sõitis Lääne-Ukrainasse, sõjast eemale.