Valitsus kaotab alates pühapäevast maskikohustuse

"Vastavalt neljapäevasele kabinetinõupidamise otsusele me tõesti leppisime kokku, et kohe, kui me jõuame kollasele riskitasemele, siis me teeme telefoniistungi, kus maskikandmise kohustus võetakse järgmisest päevast maha," ütles Kiik ERR-ile.

"Praeguse trendi põhjal võime öelda, et nakatumise näitaja on peaaegu juba kaks nädalat kollasel tasemel ja selges langustrendis. Samuti näeme haiglates langustrendi. Nii, et nähtavas tulevikus uut tõusu ei paista," lausus Kiik.

"Selleks, et see nii ka jääks peame jätkuvalt täitma kõiki nakkusohutuse reegleid ja end õigeaegselt vaktsineerima, sealhulgas tõhustusdoosiga kaitsma," lisas Kiik.