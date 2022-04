Butša tänavaid katavad Vene vägede tapetud tsiviilelanikud

Ukraina lõi Vene väed tagasi Kiievi lähedal asuvast Butša linnast. Linna sisenenud Ukraina vägedele avanes vaatepilt veresaunast, tänavat katavad tsiviilelanike surnukehad. Ligikaudu 280 inimest on maetud massihaudadesse.

Ligikaudu 37 000 elanikuga Butša jäi Vene vägede rünnaku alla mõned päevad peale sõja algust veebruaris. Ukraina väed hävitasid läbi linna liikunud Vene tankid ja soomukid, mis peatas Vene vägede edasi liikumise.

Linna tänavatel on ka kolonn põlenud ja hävitatud Vene tehnikast.

Linna sisenenud Ukraina sõduritele avanes vaatepilt tänavast, kus Vene väed olid enne linnast lahkumist tapnud vähemalt 20 meest, tsiviilisikut, kellest mõnel olid käed selja taha kinni seotud.

Vaade tapetud inimestega kaetud Butša tänavalt. Autor/allikas: SCANPIX/RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Butša linnapea Anatoli Fedoruki sõnul maeti 280 inimest massihauda, surnuid on ilmselt aga üle 300.

Tänaval tapetud inimesed ei olnud sõjategevusega seotud, mõned neist olid kohalikud elanikud, kel jalgratas käekõrval, teistel käes kotid sisseostudega. Mõned neist olid Ukraina vägede saabumise ajaks surnud mitmeid päevi, kui mitte nädalaid.

Territoriaalkaitse üksused leidsid linnast ka keldri 18 surnukehaga, kelle seas olid mehed, naised ja lapsed.

Majad on Butšas põlenud, alles valminud suvilate seinu katavad kuuliaugud tulevahetusest Vene ja Ukraina vägede vahel.

Jalgrattur möödumas Butša tänaval hävitatud autost. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Teed linnas on mineeritud, elumajade aknad on katki ja kodud hävinud. Linnast põgenenud inimestele anti teada, et esialgu pole mõtet sinna tagasi minna.

"Meil pole millegi üle rõõmustada. Ainult kurbus inimeste pärast, kes tapeti," ütles piirkonnas elav Sergei The Sunday Timesile. "Vene sõdurid on madalamad kui loomad. Loomad ei tea, mida nad tegid. Me ei peaks neid vangi võtma. Nad peavad surema," ütles ta.

Mahajäetud Vene sõidukid on täis riideid, mänguasju ja külmkappe, mis on rüüstamise käigus võetud Ukraina majadest.

Kohaliku demineerija Denisi sõnul on miinid nii teedel, majades, parkides, kui teed katvatel surnukehadel. Miinidest vabanemine võib võtta kuid või aastaid.