Sõja 1600. päev: Ukraina ründas Sõzrani naftatöötlemistehast

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 12. juulil kell 22.46:

- Kogu Sevastopol jäi elektrita;

- Venemaa õhurünnakutes Dnipropetrovskile sai viga viis inimest;

- Zelenski teatas valitsusremondist ja peaministri väljavahetamisest;

- Ukraina ründas Sõzrani naftatöötlemistehast;

- Venemaa rünnakud Ukraina linnadele;

- Ajakirjanikud on tuvastanud 230 624 Ukrainas langenud Vene sõjaväelast;

- Aasovi ja Musta mere vahel sai kahjustada Vene tanker;

- Ukraina ründas veel 14 alust;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1320 sõdurit.

Kogu Sevastopol jäi elektrita

Venemaa poolt okupeeritud Sevastopoli linna tarbijad jäid pühapäeva õhtul ilma elektrita, teatas ukrainlaste uudistekanal Ukrinform.

Ukrinformi teatel andis ettevõte Sevastopolenergo teada, et elektrikatkestuse põhjustas tehnoloogiline rike Krimmi energiasüsteemi peamises ülekandevõrgus.

"Seoses tehnoloogilise häirega Krimmi energiasüsteemi peamistes elektrivõrkudes on Musta mere piirkondliku dispetšerkeskus andnud korralduse märkimisväärseteks elektripiiranguteks. Avariiremonditööde ajal ei ole Sevastopolenergo võimeline hoidma elektrivarustuse plaanilist rotatsiooni," seisis ettevõtte avalduses.

Selle tulemusena lülitati võrgust täielikult lahti mõlemad tarbijagrupid, millesse Sevastopoli elektrivõrk on jagatud.

Okupatsioonivõimud ei andnud hinnangulist aega elektri taastamiseks.

Ukrinform teatas varem, et ajutiselt okupeeritud Krimmis asuv Džankoi linn ja seda ümbritsev Džankoi rajoon on elektrita juba seitsmendat päeva järjest.

Venemaa õhurünnakutes Dnipropetrovskile sai viga viis inimest

Vene väed andsid pühapäeval Ukrainas asuvale Dnipropetrovski oblasti neljale rajoonile üle 40 drooni- ja suurtükilöögi, mille tagajärjel sai vigastada viis inimest, teatasid võimuesindajad.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel teatas selelst Dnipropetrovski oblasti sõjaväelise administratsiooni juht Oleksandr Hanža.

"Viis inimest sai vigastada. Vaenlane ründas piirkonna nelja rajooni droonide ja suurtükkidega üle 40 korra," ütles Hanža.

Nikopoli rajoonis võtsid Vene väed sihikule Nikopoli linna ning Marhanetsi, Pokrovske ja Tšervonohrõhorivka kogukonnad. Rünnakutes said kahjustada taristu, kortermajad, eramajad, kõrvalhooned ja üks kauplus, samuti hävines üks garaaž.

Venemaa ründas ka ööl vastu pühapäeva Ukrainat ründedroonide ja rakettidega, mille tagajärjel hukkus vähemalt neli inimest, kellest kolm Dnipropetrovskis.

Venemaa ründas päeva jooksul Krõvõi Rihi tööstusobjekti neli korda

Vene vägi ründas pühapäeval Ukrainas Krõvõi Rihis asuvat tööstusobjekti neli korda, teatas uudisteportaal Ukrinform.

Linna kaitsenõukogu juht Oleksandr Vilkul ütles, et droonirünnakute tagajärjel puhkes tulekahju.

Esialgsetel andmetel keegi kannatada ei saanud.

Zelenski teatas valitsusremondist ja peaministri väljavahetamisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval ulatuslikust valitsusremondist, tehes ettepaneku vahetada välja peaminister Julia Svõrõdenko ning mitme õiguskaitseorgani juhid.

"Olen tänulik Svõrõdenkole tema selge, stabiilse ja tõhusa töö eest... ning olen pakkunud talle võimalust juhtida uut ja olulist valdkonda suhetes ühe võtmepartneriga," ütles Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ülemraada saadiku Jaroslav Železnjaki andmetel määratakse Svõrõdenko Ukraina suursaadikuks USA-s.

"Ukraina muudab oma poliitilist strateegiat. Iga prioriteetset välispoliitika valdkonda hakkab juhtima konkreetne ja kogenud inimene, kes on võimeline ellu viima seda, milles me juhtkonna tasandil kokku lepime ja mida Ukraina rahvas ootab," lisas Zelenski Telegramis.

Ukraina ründas Sõzrani naftatöötlemistehast

Ukraina ja Venemaa Telegrami kanalid teatavad, et droonid ründasid pühapäeva hommikul taas Samara oblastis asuvat Sõzrani linna, kus paikneb suur naftatöötlemistehas.

Samara oblasti võimud ei ole rünnakuid seni kinnitanud, kuid on andnud teada drooniohust.

Telegrami kanalites on avaldatud kinnitamata videomaterjali Ukraina droonidest ja Sõzrani kohal tõusvatest mustadest suitsupilvedest. Mõned kohalikud elanikud teatasid plahvatustest naftatöötlemistehase läheduses.

Viimastel kuudel on Ukraina korduvalt rünnanud Sõzrani naftatöötlemistehast. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas viimasest rünnakust 21. mail. Reutersi tööstusallikatele tuginedes kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö.

Rosnefti Sõzrani naftatöötlemistehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Reutersi allikate andmetel töötles tehas 2024. aastal 4,3 miljonit tonni toornaftat ning tootis sellest 800 000 tonni bensiini, 1,5 miljonit tonni diislikütust ja 700 000 tonni kütteõli.

Venemaa rünnakud Ukraina linnadele

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et Venemaa droonid ründasid pühapäeva öösel linna kahte rajooni ning ühe rünnaku järel puhkes sündmuskohal tulekahju.

Ukraina avalik-õigusliku ringhäälingu Suspilne korrespondendid teatasid samuti plahvatustest Dnipros ja Dnipropetrovski oblastis asuvas Kamjanske linnas.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Hanža teatas, et Vene armee tabas Dnipro linnas toiduainetööstuse ettevõtet. Keegi vigastada ei saanud.

Ukraina õhujõud andsid hoiatusi Venemaa lahingudroonide liikumise kohta Harkivi, Dnipro, Kamjanske ja Zaporižžja suunas ning Odessa, Sumõ, Poltava ja Dnipropetrovski oblastis.

Vene väed korraldasid mitu raketilööki Odessa piirkondade pihta. Rünnaku tagajärgede kohta ei ole esialgu teavet.

Kohalikud Telegrami kanalid teatasid, et Vene lennukid lasid Odessa suunas viis kuni kaheksa tiibraketti.

Seejärel teatasid mõned kanalid plahvatustest, kuid täpsemad asjaolud ei ole teada.

Ajakirjanikud on tuvastanud 230 624 Ukrainas langenud Vene sõjaväelast

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Mediazona on koostöös BBC venekeelse teenistusega kindlaks teinud Ukrainas hukkunud 230 624 Vene sõjaväelase isikud

Juuni keskpaigast, mil andmeid viimati uuendati, on nimekirja lisandunud 2890 Vene sõdurit.

Ajakirjanike sõnul on tegelikud arvud on ilmselt märksa suuremad, kuna nende kinnitatud teave pärineb avalikest allikatest, nagu surmakuulutused, omaste postitused, piirkondlike meediaväljaannete artiklid, kohalike võimude avaldused ja muud allikad.

Väljaannete andmetel kuulub kinnitatud hukkunute hulka nüüd üle 84 300 vabatahtliku, 25 800 värvatud vangi ja 19 200 mobiliseeritud sõduri. Samuti on kinnitust leidnud kokku 7345 ohvitseri surm.

Mediazona ja BBC vene teenistuse andmeil on surmakuupäev teada 212 600 juhul, mis moodustab 92 protsenti kinnitatud ohvritest.

Kuigi hinnangud ohvrite arvule on varieerunud, on sõltumatud lääne analüüsid pea alati järeldanud, et Venemaa kaotused ületavad märgatavalt Ukraina omi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles 8. juulil, et praeguse tempo juures kaotavad Vene väed kuus umbes 30 000 sõdurit. Kaitseväe ülem Oleksandr Sõrskõi on öelnud, et 20. mai seisuga on 2026. aastal hukkunud üle 83 000 Vene sõjaväelase.

Lääne luureandmete kohaselt on Venemaa relvajõududel tänavu jäänud täitmata eesmärk värvata 30 000 sõdurit kuus; nad kaotavad iga kuu rohkem sõdureid, kui õnnestub värvata, mistõttu kaalub Kreml täiendavat mobilisatsiooni.

Alates täiemahulise sissetungi algusest on Vene võimud keeldunud avaldamast andmeid oma vägede kaotuste kohta. Samas ütles Zelenski veebruaris, et täiemahulise sõja algusest saati on lahinguväljal hukkunud vähemalt 55 000 Ukraina sõdurit.

Venemaa sõltumatud väljaanded Mediazona ja Meduza avaldasid mai alguses oma hinnangu, mille kohaselt on alates 2022. aasta veebruarist Ukrainas hukkunud 352 000 Vene meest vanuses 18–59 eluaastat – kuigi see arv on praeguseks kasvanud..

Ukraina relvajõudude kindralstaabi hinnangul on Venemaa kaotanud Ukrainas sõja algusest 20. juunini seisuga ligikaudu 1 416 280 sõdurit. Need arvud ei erista hukkunuid ja haavatuid, kuid üldine seisukoht on, et need hõlmavad nii hukkunuid, haavatuid, teadmata kadunuid kui ka vange.

Aasovi ja Musta mere vahel sai kahjustada Vene tanker

Rostovi oblasti kuberner Juri Slõssar teatas, et pühapäeva öösel sai Aasovi ja Musta mere vahel kahjustada naftatanker.

Slõssari sõnul keegi viga ei saanud ning tulekahju on kontrolli alla saadud. "Laev oli tühi ja naftalekke ohtu ei olnud," kirjutas kuberner.

Samuti teatas ta sotsiaalmeedias, et Rostovi oblastis toimunud rünnaku tõrjumise käigus hävitati umbes kaks tosinat drooni. Tema sõnul rünnati Taganrogi ja Kamensk-Šahtinski linna ning nelja rajooni ja Taganrogi lahte.

Maanteeliiklus peatati ajutiselt, kuid veidi hiljem teatas Slõssar, et liiklus lõunasuunal on täielikult taastatud.

Ukraina sõjavägi teatas, et ööl vastu 11. juulit tabasid nad Aasovi mere vetes 21 tankerit.

Enne seda teatas Reuters kolmele allikale viidates, et Venemaa peatas laevaliikluse Aasovi–Doni kanalis pärast reedeseid rünnakuid 13 Venemaa laeva vastu Aasovi merel, nende seas kümme tankerit.

Ukraina ründas veel 14 alust

Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi teatas oma Telegrami kanalil, et ööl vastu pühapäeva ründas Ukraina veel Venemaa 14 alust – kümmet tankerit ja nelja parvlaeva.

Ta ei täpsustanud, kus need rünnakud toimusid, kuid käsitles neid Ukraina mehitamata süsteemide vägede Aasovi merel läbiviidava operatsiooni kontekstis.

Viimase nädala jooksul on Ukraina relvajõud rünnanud kümneid aluseid, mida Ukraina väitel kasutab Venemaa kütuse vedamiseks annekteeritud Krimmi.

Brovdi teatas samuti, et ajavahemikus 6.–12. juuli rünnati 90 Venemaa varilaevastiku alust, kuid sellele arvule ei ole seni sõltumatut kinnitust.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1320 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 419 090 (+1320);

- tankid 12 120 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 24 928 (+6);

- suurtükisüsteemid 45 807 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1928 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1485 (+0);

- lennukid 437 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1883 (+15);

- operatiivtaktikalised droonid 403 959 (+2034);

- tiibraketid 4850 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 119 038 (+428);

- eritehnika 4407 (+5);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.