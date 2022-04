Ungari üldvalimistel ennustatakse võitu valitsevale peaministrile

Laua taga istuvad rangete nägudega mehed ja naised, prillid ninal ja kontrollivad, et keegi reegleid ei rikuks.

Just sellistes tubades üle Ungari teevad inimesed täna valiku, kas valitsemist jätkab Victor Orbani Fideszi partei või ühinenud opositsioon Peter Marki-Zai juhtimisel.

Et inimeste valik päriselt pärale jõuaks, korraldas OECD Ungarisse viimase aja ühe suurema vaatlusmissiooni. Ka 20 000 vabatahtlikku jälgib üle riigi valimisi. Et keegi sedelid ära varastaks, keegi tegelikult ei karda. Probleemid on mujal, räägib opositsiooni toetaja Cshilla.

"Meedia on täielikult valitsuse poolel. Inimesed on ajupestud. Inimesed, kel pole ligipääsu internetile või muule infole, on ära lollitatud ja halvas mõttes mõjutatud," ütleb Chilla.

Ka Jenö, kes valis Fideszit ja on tema poliitikaga rahul, tõdeb, et ajakirjandus räägib valitsuse juttu. Kui saaks, teeks seda ka tänane opositsioon, usub Jenö.

"Kes on võimul, see tarvitab ja kuritarvitab oma võimu. Kui tal on võimalus, siis ta teeb."

Võtame kasvõi suvalise telekanali või siis Magyar Nemzeti, ühe suurima Ungari väljaande. Selle kaanelugu küsib, kas sõda või rahu, mis on ka Victor Orbani üks peamisi mõtteid.

See meenutab teist etteheidet, millest opositsioon räägib. 2020. aastal lõi valitsus veebilehe, millel registreerunud kasutajad said koroonaga seotud ohuteavitusi. Nüüd enne valimisi said inimesed teate, et opositsioon tahab Ungari sõtta viia.

Kui ajalehed on Orbani pilte täis, siis suurtelt plakatitelt teda ei leia. Selle asemel on Fidesz pannud plakatitele pildid koledate nägudega opositsioonipoliitikutest. Keegi naljahammas on kleepinud samasse pilapildi, mis meenutab, kuidas tuntud konservatiiv Brüsseli sekspeolt tabati. Seda viitega lastekaitsereferendumile, kus küsitakse küsimusi, näiteks, et kas te tahate, et lastele õpetataks koolis seksuaalvähemuste kohta.

Opositsioon jälle ütleb, et sellise referendumi valimiste päevale panemine on alatu ja hägustab valimistel fookust. Nad ütlevad, et täna valimispettust ei ole. Pigem on see süstemaatiline töö, mis täna ainult tulemuseni jõuab.

Tõenäoliselt Fidesz täna võidab ning Orban jätkab peaministrina. Aga võidab ta ikkagi selle pärast, et inimesed tema poolt hääletavad.

"Minu jaoks on kõige olulisem turvalisus ja stabiilsus. Opositsioon lubab palju asju, aga nendel seda stabiilsust ei ole," ütleb valija nimega Magdolna.