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Ungari president astus tagasi

Välismaa
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Ungari president Tamas Sulyok astus tagasi.
Ungari president Tamas Sulyok astus tagasi. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Ungari president Tamas Sulyok teatas, et ta allkirjastas põhiseaduse muudatuse, mis lõpetab tema ametiaja.

Ungari eelmise võimupartei, endise peaministri Viktor Orbani juhitud Fideszi poolt 2024. aastal ametisse valitud Sulyok teatas laupäeval, et allkirjastas Ungari põhiseaduse muudatuse, millega lõppeb tema ametiaeg.

Sulyoki, kes on samuti Fideszi liige, ametiaeg lõppeb järgmisel päeval peale seda, kui seadusmuudatus ilmub ametlikes teadetes.

Seadusmuudatus kiideti esmaspäeval heaks Ungari parlamendis ja Sulyokil oli viis päeva aega seadus välja kuulutada. Seega allkirjastas ta seadusmuudatuse viimasel hetkel.

Uus seadus lõpetab ka põhiseaduskohtu esimehe Peter Polti ametiaja. Ka Polti nimetas ametisse Fidesz.

Praegune Ungari peaminister Peter Magyar on kritiseerinud Sulyokit, et too ei astunud Orbani võimu ajal kordagi vastu Fideszi juhtimisel tehtud seadusmuudatustele.

Magyari juhitaval erakonnal Tisza on Ungari parlamendis kaks kolmandikku kohtadest ehk neil on vajalik häälte arv, et põhiseadust muuta.

Ungari parlament kiitis esmaspäeval heaks põhiseaduse muudatuse, mille eesmärk oli tõrjuda võimult Orbani liitlasest president Sulyok.

Otsus põhiseaduse muutmiseks tehti häältega 139-6. Fidesz boikoteeris hääletust, mõistes hukka Magyari pakutud 12-punktise muudatuse kui autokraatliku.

Seadusmuudatus sisaldab ka 12-aastast ehk kolme ametiaja piirangut seadusandjatele, mis takistaks mitmel silmapaistval opositsioonipoliitikul uuesti kandideerida.

Samm taastaks ka põhiseaduskohtu õiguse eelarveseadusi üle vaadata ja kehtestaks uuesti kohtunikele kohustusliku 70-aastase pensioniea, tühistades 2013. aastal Orbani ajal vastu võetud muudatuse.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Yle

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