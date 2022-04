ERR Ungaris: Orbani sõnul oli võit nii kindel, et seda võib ka kuult näha

Mis sest, et viimaste arvamusküsitluste järgi juhtis valitsuspartei Viktor Orbani blokk nelja-viie protsendipunktiga, uskusid üheks opositsioonijõuks kogunenud kuus erakonda, et võivad veel võita. Aga juba enne südaööd jõudis reaalsus pärale.

"Viktor! Viktor! Viktor!" hakkas ühtäkki hüüdma tuhatkond suud. Rusikad kerkisid uuesti ja uuesti taeva poole ning siis astus võitja lavale.

"Me võtsime täna nii suure võidu, et seda võib isegi kuult näha. Aga kindlasti näeb seda Brüsselist," sõnas Orban, kellel nüüd algab viies järjestikune ametiaeg.

Fideszi ja Kristlike demokraatide liit võttis 199-kohalises parlamendis 135 kohta. Kaks kohta rohkem kui neil seni oli.

"Ma olen väga õnnelik," rääkis umbes 25-aastane Orbani toetaja, kelle sõnul poleks ungarlased saanud paremini valida. "Ma tunnen, et me võime end turvaliselt tunda. Ja see on meile väga oluline. Eriti praegu. Peale selle on meile väga oluline kristlik kultuuriruum. Ja see on ainus erakond, mis suudab seda hoida."

"Ungaris läheb elu paremaks, sest õige partei võitis," ütles noormees, kelle sõnul kaotas opositsioon selle pärast, et seisis Ungari rahva vastu.

Opositsiooni poolt valitud peaministrikandidaat Peter Marki-Zay ütles, et tegi oma kampaanias kõik õigesti. Aga vastasel olid oma relvad.

"12 aastat ajupesu. Propagandamasin. Paljud inimesed saavad toimuvast väga ühekülgse pildi," kurtis Marki-Zay.

Ühinenud opositsioon sai parlamendis 56 kohta. Kusjuures oma piirkonnas jäi Mark-Zay Fideszi kandidaadile alla, mis sest, et ta seal linnapea on. Mark-Zay tunnistas ERR-ile, et on erakordselt kurb. Selle üle, mis saab nüüd edasi, tuleb tema sõnul veel aru pidada.

"Üks asi on kindel. Orban ehitas üles süsteemi ja meie pakkusime selle vastu loogilise lahenduse. Meil oli lahendus, me proovisime aga see ei töötanud," tõdes Marki-Zay. "Me peame tulema välja millegi muuga. Minu järeldus on, et me ei saa Orbanit alistada tema oma reeglite järgi."

Küsimusele, kas tema on see, kes võiks Orbani alistada, vastas Marki-Zay, et nähtavasti mitte.

Opositsiooni toetajad või Orbani vastased on vähemalt niisama kurvad kui nende peaministrikandidaat.

"Kui kuue erakonna liit ei suutnud neid alistada, siis ei suuda seda miski. Me oleme lihtsalt pettunud," tõdes Budapestis elav tudeng lühikeseks jäänud valimispeolt kodu poole sättides.