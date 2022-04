Serbia presidendivalimised võitis valitsev president

"Me jätkame sõjalise erapooletuse poliitikat ja ei kavatse ühineda ühegi sõjalise liiduga," ütles Vucic võidukõnes.

Vucic lisas, et Serbiale on oluline heade suhete säilitamine Venemaaga, mis on eriti tähtsad eesootavate gaasihinnakõneluste valguses.

Serbia on Vene gaasist pea täielikus sõltuvuses. Ka on Serbia armeel tihedad sidemed Vene armeega. Kreml toetab ka Serbia vastuseisu Kosovo iseseisvusele, takistades Kosovol ÜRO liikmeks saamist.

Esialgsete valimistulemuste kohaselt kogus Vucic 59,8 protsenti häältesaagist.

Teiseks jäänud erukindral Zdravko Ponos, kes esindab euroopameelset Keskliitu Võidu Nimel, sai vaid 17,1 protsenti häältest.

Opositsiooni hinnangul aitasid Vucici võidule kontroll ajakirjanduse üle, rünnakud rivaalide vastu ning sidemed kuritegelike ringkondadega. Vucic eitab kõiki süüdistusi.