Leedu kutsus oma suursaadiku Venemaalt tagasi

Leedu vähendas Venemaaga diplomaatilist suhtlust. Lisaks suursaadiku tagasikutsumisele käskis Vilnius sulgeda Venemaa esinduse Klaipedas, vahendas BBC.

Hiljuti loobus Leedu ka Venemaa maagaasist. Leedust sai nüüd esimene EL-i riik, kes kutsus oma suursaadiku Moskvast tagasi.

Välisminister Gabrielius Landsbergis teatas esmaspäeval, et Leedu suursaadik Ukrainas naaseb Kiievisse.

Russian ambassador was asked to leave Lithuania.



Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.



That is the decision made today.