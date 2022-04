Huvilised loodavad Narva jõest leida uppunud Vene tanki

Jõepõhja vajunud tanki väidetav asukoht on Narvast mõni kilomeeter allavoolu Riigiküla kandis, kus Nõukogude väed 1944. aasta juulis jõge ületasid. Otsijad tuginevad pealtnägijate ütlustele ja arhiiviandmetele.

"45. tankipolk kaotas jõe ületamisel ühe tanki ja just see tank jäi üles tõstmata. Tankis hukkus jõe ületamisel mehhaanik, seepärast on eesmärgiks hukkunu välja tõsta, tank üles leida ja tank eksponaadiks jätta," ütles SA Narva Kant juhatuse liige Daniil Galitski.

Legendi järgi olevat ka see T-34 kunagi Narva jõe põhjast välja toodud, kuid väidetavalt on tegemist ikkagi postamendi-tankiga, mida Venemaal mälestusmärkide jaoks ohtralt toodeti. Tankiotsijate huvi on Narva jõe põhjast lõpuks ometi tõeline lahingutank välja tõmmata.

Kajaloodiga jõesängi uurides avastatigi lahingumasinat meenutav ese, kuid esimene sukeldumine valmistas pettumuse.

"See osutus plaadiks, ei teagi, millest ta on tehtud, kas puidust või turbast, ta on väga rabe. Ühesõnaga, see pole metall. Me jätkame otsinguid Narva jõel," ütles Galitski.

Uppunud tanki on Narva jõel otsitud alates eelmise sajandi kaheksakümnendatest, kuid tulutult. Tankiotsijad loodavad sõjamasina siiski üles leida ja museaalina eksponeerida.