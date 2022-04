Erik Gamzejev: Keskerakond ei suuda Ida-Virumaal oma vigadest õppida

Narvat üle 20 aasta suure ülekaaluga valitsenud Keskerakond sai viimastel kohalikel valimistel selgelt lüüa Katri Raigi valimisliidult. Varasematel kohalikel valimistel tavapäraselt 60-75 protsenti häältest noppinud Keskerakond pidi nüüd leppima poole väiksema tulemuse ja hõbemedaliga. Keskerakondlased on ise lõhenenud ja kümnest volikogusse pääsenust on mitmed juba läinud üle Katri Raigi fraktsiooni.

Keskerakonnal ei ole Narvas enam tugevaid liidreid. Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin on neist küll jätkuvalt osavaim häältevõtja, ent temagi tulemus on valimistel iga kord tunduvalt väiksem kui eelmistel kordadel. Ligemale 20 aastat Narva linna juhtinud Tarmo Tammiste põrus aga sootuks, 158 häälega ei pääsenud ta isegi volikogusse.

Keskerakonnal ei ole Narvas inimesi, kes omaksid linnaelanike seas autoriteeti, aga võimu tahaksid nad ikka saada. Ja Keskerakonna peakontor muudkui õhutab erinevate kombinatsioonidega barrikaadidele, kaaludes muu hulgas isegi Jaan Tootsi Tartust Narva linnapeaks komandeerimist.

Justkui ühest seltskonnakroonika kangelasest Martin Repinskist ja tema tempudest Ida-Virumaal veel vähe oleks olnud. Meenutagem, et Jõhvi vallavanema importimine Valgast lõppes mullu valimistel Keskerakonna jaoks fiaskoga. No ei taha Keskerakond oma eksimustest õppida.

Märksa tõsisem küsimus on aga, kellega koos Keskerakond siis Narvas võimupööret kavatseb läbi viia.

Nende oma ridades, aga ka nendega praegu ühes paadis olevas valimisliidus Elagu Narva on inimesi, kes on juba korra Keskerakonna reetnud. 2018. aastal lahkusid nad erakonnast hiljem korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud Aleksei Voronovi pealekäimisel. See oli solvumispuhang, kui puhastuda sooviva Keskerakonna esimees Jüri Ratas leidis, et korruptsioonis kahtlustatavad saadikud peaksid tegevuse volikogu liikmena peatama.

Kuna kohalike valimiste eel selgus, et Keskerakonnal polegi suurt kellegagi enam Narvas hääli püüdma minna, võeti osa neist erakonda või valimisnimekirja tagasi. Teiste seas ka kriminaalkorras kelmuse eest karistatud endine volikogu esimees Aleksandr Jefimov.

See põhjustas jällegi sisetülisid. Sõnasõjas läks folkloori varamusse Keskerakonna Narva piirkonna endise juhi Yana Toomi soovitus Tarmo Tammistele võtta palju-palju palderjani. Samal ajal ei jätnud Toom torkmata, et tema eestkostel sai Tammiste ameti majandusministeeriumis.

Neljapäeval toimuva Narva linnapea umbusaldamise eel loodab Keskerakond, et nendega löövad nüüd kampa ka mõned Katri Raigi nimekirja inimesed, kes on kibestunud või pettunud. Nagu näiteks häälte ostmise süüdistuse saanud ja kohut ootav endine reformierakondlane Sergei Gorlatš, kes jäi toimunu pärast ilma loodetud volikogu esimehe kohast.

"Kui tuntavaid tulemusi kiiresti ei tule, siis tekib valijatel pettumus ja opositsioon haistab ründamisvõimalust."

Vale oleks pidada Katri Raigi linnavalitsust asendamatuks ja kõiki tema otsuseid õigeteks. Aga on ilmselge, et Narva juhtimine vajas muutusi. Ei ole ka kahtlust, et ootused Katri Raigi suhtes on olnud väga suured. Kui tuntavaid tulemusi kiiresti ei tule, siis tekib valijatel pettumus ja opositsioon haistab ründamisvõimalust.

Kuid Keskerakond ise oli Narvas 20 aastat võimul. Ja tulemus? Palgatase on riigis üks madalamaid, tööpuudus ja elanike väljaränne üks suuremaid, korruptsioonilugudest saaks terve raamatu.

Tasub anda ka teistele võimalust ja aega vähemalt proovida juhtida linna teisiti. Küüniline on nõuda nelja kuu jooksul tulemusi asjades, mille peale endal ka 20 aastaga hammas ei hakanud. Ainuüksi varasema võimusüsteemi ümberkorraldamiseks kulub aega. Lisaks tuleb samal ajal tegelda paljude kriisidega, mida varem polnud, olgu need seotud energia ja muude hindade tõusu või sõjapõgenike vastuvõtmisega.

Praegusel ajal on oluline ka see, et selles Narva poliitikute ringis, kes tahavad praegu linnas võimupööret korraldada, on vaid üksikud, kes on avalikult ja selgelt mõistnud hukka Venemaa agressiooni Ukrainas. Need poliitikud pelgavad, et piirilinnas, kus tänu antennidele on siiani vabalt nähtavad kõik Putini režiimi tegevust õigustavad Kremli propagandakanalid, kaotaksid nad oma valijaid, kui toetaksid avalikult Ukrainat.

Kui Jüri Ratase juhitav Keskerakond tahab sellise seltskonnaga kukutada julgeoleku seisukohast niigi hellas Narvas praegust võimu, siis saab ta bumerangina hävitava löögi oma populaarsusele ülejäänud Eestis.

Võimupöörde korraldamine Narvas viiks niigi langevat reitingut veelgi allapoole. Korduks sama lugu nagu neli aastat tagasi enne riigikogu valimisi. Siis klammerdus Keskerakond oma haridusministri Mailis Repsi põikpäiste hoiakute kaitsmisele Kohtla-Järve gümnaasiumi küsimuses. See tõi kaasa häältekaotuse kogu Eestis ja peaaegu peos olnud valimisvõit libises käest.

Keskerakond saaks toetust kasvatada juhul, kui suudaks end näidata praegusele Narva linnavõimule lahke abilisena, aga mitte õelalt põrnitseva ja oma võimalust passiva vaenlasena. Jah, Keskerakond on praegu Narvas opositsioonis, aga riigis võimu jagava erakonnana tuleks sellele vaatamata keerulisel ajal Narva võimudele kõikvõimalikku tuge anda.

See oleks suuremeelne ja riigimehelik käitumine, mis aitaks Narvat ja kogu Eestit ning tooks ka Keskerakonnale varem või hiljem väärika tasu. Sama kehtib kõigi teiste erakondade kohta.

